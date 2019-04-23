三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold確定延後上市 台灣確定跟進取消體驗活動

三星稍早針對近期螢幕可凹折手機Galaxy Fold所發生問題做出回應，表示初步調查結果可能因為鉸鏈頂部與底部外露區域產生影響，導照部分Galaxy Fold螢幕產生異常，同時也有部分情況是因為手機內部物質影響螢幕顯示。而為了進一步評估測試，三星確定將延後Galaxy Fold上市時間，預計會在未來幾週內公布後續上市日期。

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而台灣原訂在4月25日舉辦的Galaxy Fold鑑賞會，依照台灣三星說法則確定將會延後舉辦，至於後續舉辦時間則尚未確定。在此之前，三星已經分別取消原訂在中國上海、香港地區舉辦的Galaxy Fold活動，至於包含西班牙、新加坡等地區的活動也已經取消。

另一方面，三星也強調未來將會加強宣導有關螢幕的使用與注意事項，其中包含避免撕除螢幕保護，導致軟性螢幕可能因此受損。

在先前的情況中，不少預先取得Galaxy Fold的媒體接連發現，此款手機在短短一兩天內就發生螢幕無法正常顯示，或是螢幕表面產生刮傷、凹痕情況，甚至在螢幕折合處有明顯折痕，有部分情況更是因為折合機構元件擠壓，導致內部軟性螢幕損壞情況，使得不少人認為三星此款新機仍有不少使用風險。

相比先前對外宣傳可承受20萬次的螢幕開合次數，同時也標榜如何實際測試此款手機耐用度，卻在許多媒體實際測試過程中發生螢幕異常情況，使得三星頓時陷入產品品質評價危機，因此緊急宣布延後此項產品上市計畫，並且說明介入調查問題發生原因，或許仍可從市場批評中挽救一些支持信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》