三星Galaxy Fold出問題 傳華為也可能延後螢幕可凹折手機Mate X上市時間

更新：華為內部人員透露Mate X上市時間依然會維持在6月，目前並未有延後上市計畫。

就在三星因為螢幕問題可能計畫延後螢幕可凹折手機Galaxy Fold上市時間，預計在今年6月上市的華為螢幕可凹折手機Mate X也同樣傳出可能延後至今年9月才會上市，其中因素與華為面板合作供應商京東方所提供軟性螢幕量率低，導致實際產能面臨不足，加上近期Galaxy Fold傳出問題，使得華為計畫以更謹慎態度看待Mate X上市事宜。

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雖然目前華為並未將旗下螢幕可凹折手機交由媒體評測，現階段相關報導均由華為工作人員實際操作展示，或是在工作人員陪同下拍攝手機外觀，但從近期三星Galaxy Fold發生的螢幕折痕、無法正常顯示等問題，預期將螢幕維持在外側的Mate X將更容易受到刮傷等損壞問題。

若以先前柔宇實際展示螢幕可凹折手機設計情況來看，由於為了確保螢幕可凹折的形變空間，目前螢幕可凹折手機幾乎不會採用硬質保護層設計，因此螢幕面板表層多半是以軟質保護層覆蓋，但實際抗刮、抗壓的保護性就相對不高，使得展示機種的螢幕表面多半會有一些凹痕、刮傷，甚至在彎折處產生明顯痕跡。

由於京東方提供給華為使用的螢幕可凹折設計方案，基本上跟柔宇採用設計方案相似，因此柔宇面臨的問題也預期會發生在Mate X身上，或許為了降低消費者對於此類問題產生反彈，因此華為有可能將原訂今年6月上市的Mate X延後推出，預期會延後到今年9月才會正式進入消費市場。

(照片／ePrice提供) 分享 facebook

而延後到9月上市的話，其實對華為也不會造成太大影響，畢竟目前消費市場對於螢幕可凹折手機仍處於觀望階段，包含OPPO、小米、聯想在內廠商均暫時未計畫在近期內推出此類手機，就連原訂近期內上市的Galaxy Fold，也僅只是作為三星技術展示為主的市售機種。

加上目前5G連網服務至少要等到今年下半年才會有更明確推行計畫，甚至要等到2020年才會陸續普及，因此本來就僅推出5G連網版本的Mate X實際上也不至於急著上市，延後到下半年推出還能作為話題機種與蘋果新機抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》