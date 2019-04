螢幕問題延燒 三星可能延後可凹折手機Galaxy Fold上市時間

更新:三星中國地區確定臨時取消原訂在下週三 (4/24)於上海舉辦Galaxy Fold發表會,而取消原因則是與場地因素有關,目前延後舉辦時間則無法確認。而台灣地區同樣也計畫在下週四 (4/25)舉辦體驗活動,但目前還無法確認是否會臨時取消。

雖然近期已經在美國等地區展開螢幕可凹折手機Galaxy Fold預購,但或許考量近期不少媒體評測發生螢幕無法正常顯示、甚至出現螢幕故障等情況,三星有可能延後此項產品上市時間。

根據德國網站All About Samsung寫者Max J.所獲知消息,表示目前三星已經暫停進行Galaxy Fold相關教育訓練,有可能延後此項產品實際上市銷售時間,同時也預期會在後續的教育訓練中強化Galaxy Fold相關問題應對方式,以便在第一時間解決用戶面臨問題。

在此之前,Galaxy Fold已經接連面臨螢幕折合處容易留下折痕,以及螢幕在一般使用過程可能發生螢幕損壞、無法正常顯示等問題,甚至可能因為採用軟性螢幕設計,並且確保能在折合過程維持螢幕一定形變彈性,因此僅以軟性保護貼降低螢幕損傷機率,因此一按使用者將保護貼撕除,就可能增加螢幕損傷機率,同時也可能因為擠壓等因素而在螢幕上留下明顯點狀凹痕。

即便三星強調Galaxy Fold可承受20萬次正常凹折使用,但從目前評測結果來看,顯然僅有機械機構較能對應此凹折使用次數,螢幕本身或許必須考量額外損傷的可能性。

此為了避免近期媒體報導影響消費市場購機意願,三星除了表示將介入調查釐清造成螢幕損傷原因,同時也可能配合延後此項產品實際上市時間,希望讓消費者能對此項保有一定信心。

