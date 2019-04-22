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螢幕問題延燒 三星可能延後可凹折手機Galaxy Fold上市時間

2019-04-22 10:22楊又肇

更新：三星中國地區確定臨時取消原訂在下週三 (4/24)於上海舉辦Galaxy Fold發表會，而取消原因則是與場地因素有關，目前延後舉辦時間則無法確認。而台灣地區同樣也計畫在下週四 (4/25)舉辦體驗活動，但目前還無法確認是否會臨時取消。

雖然近期已經在美國等地區展開螢幕可凹折手機Galaxy Fold預購，但或許考量近期不少媒體評測發生螢幕無法正常顯示、甚至出現螢幕故障等情況，三星有可能延後此項產品上市時間。

(圖／擷自The Verge網站)
(圖／擷自The Verge網站)
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根據德國網站All About Samsung寫者Max J.所獲知消息，表示目前三星已經暫停進行Galaxy Fold相關教育訓練，有可能延後此項產品實際上市銷售時間，同時也預期會在後續的教育訓練中強化Galaxy Fold相關問題應對方式，以便在第一時間解決用戶面臨問題。

在此之前，Galaxy Fold已經接連面臨螢幕折合處容易留下折痕，以及螢幕在一般使用過程可能發生螢幕損壞、無法正常顯示等問題，甚至可能因為採用軟性螢幕設計，並且確保能在折合過程維持螢幕一定形變彈性，因此僅以軟性保護貼降低螢幕損傷機率，因此一按使用者將保護貼撕除，就可能增加螢幕損傷機率，同時也可能因為擠壓等因素而在螢幕上留下明顯點狀凹痕。

即便三星強調Galaxy Fold可承受20萬次正常凹折使用，但從目前評測結果來看，顯然僅有機械機構較能對應此凹折使用次數，螢幕本身或許必須考量額外損傷的可能性。

此為了避免近期媒體報導影響消費市場購機意願，三星除了表示將介入調查釐清造成螢幕損傷原因，同時也可能配合延後此項產品實際上市時間，希望讓消費者能對此項保有一定信心。

不過，從三星此項產品定位來看，主要還是以技術宣揚成分居高，實際上不少市場看法認為即便三星成功打造一款螢幕可凹折手機，但因為目前大尺寸螢幕手機已經相當普及，同時消費者也多半習慣使用大尺寸螢幕機種。

與Galaxy Fold在折合情況下4.6，攤平使用則可作為7.3吋平板使用情況比較，目前多數消費者也已經習慣諸如三星打造Galaxy Note系列機種採用的6.4吋左右螢幕設計，加上螢幕可凹折設計手機在一般使用體驗也沒有太大改變，因此多數消費者雖然對此產品感興趣，但也可能因為初期售價過高、實際應用層面較少，導致實際購買意願可能不算高。

而華為同樣預計在今年6月開放銷售旗下螢幕可凹折手機Mate X，同時採用與三星幾乎相反的螢幕凹折方式，以可凹折螢幕始終維持在外的情況，似乎更容易面臨損傷問題，但就看華為如何配合保護套配件降低此類問題影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

螢幕Galaxy Fold可凹折手機三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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