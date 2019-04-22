不僅螢幕顯示出問題 Galaxy Fold還包含螢幕容易損壞、顯示延遲情況

不僅是螢幕在折合使用過程可能出現問題，三星即將開放銷售的螢幕可凹折手機Galaxy Fold顯然還包含整體耐用度，以及攤開成為平板裝置使用時可能出現的果凍效應顯示問題。

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從目前諸多美國境內媒體短短幾天測試結果，顯示Galaxy Fold採用可凹折螢幕仍有不少問題，其中包含標榜可對應20萬次折合使用的螢幕，僅在短短幾天內就在中間折合處出現凹痕，同時也可能因為撕除原廠螢幕保護貼導致螢幕顯示產生異常，但有部分說法也指出縱使未撕除螢幕保護貼，仍有可能造成螢幕顯示異常現象。

另外，由於採用軟性螢幕設計，因此相對也讓螢幕較難抵禦外部壓力，甚至是折合過程中可能因為機構擠壓造成螢幕碎裂，或是產生點狀凹痕。

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至於部分消息也透露Galaxy Fold在攤開以平板形式使用時，螢幕顯示會有卡頓的果凍效應情況，甚至偶而會有操作介面無法順利從手機切換為平板模式。而在微博頁面傳出的Galaxy Fold拆解圖像顯示，Galaxy Fold的內部螢幕是以兩組排線傳遞顯示內容，意味只要訊號無法同步，就有可能產生果凍效應的卡頓顯示結果，同時也能解釋何以在內側螢幕單邊區塊出現顯示異常時，另一邊仍可正常顯示的情況。

目前三星已經確認介入釐清Galaxy Fold此項問題，並且建議避免將螢幕保護貼撕除。

雖然Galaxy Fold目前產品定位顯然是以技術展示為主，但畢竟是款定價在1980美元的市售產品，因此在正式上市前傳出不少螢幕異常問題，恐怕會讓此款手機預購參與表現，以及後續銷售產生明顯變化，而這部份就要看三星如何提供更具體改善，否則可能難以挽救消費市場信心。

而接下來即將在6月開放旗下螢幕可凹折設計，但凹折方向與三星不同的華為Mate X，由於採取螢幕向外設計，意味螢幕將會有更高機率被刮傷，或是直接產生損傷，是否也會面臨與三星相同的問題，以及如何處理，就要華為應變能力了。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》