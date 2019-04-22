親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

聯合報民調／藍誰最強棒 26%拱韓國瑜 19%挺郭台銘

道歉是種藝術：日本平成年代的「謝罪文化」

不僅螢幕顯示出問題 Galaxy Fold還包含螢幕容易損壞、顯示延遲情況

2019-04-22 10:23楊又肇

不僅是螢幕在折合使用過程可能出現問題三星即將開放銷售的螢幕可凹折手機Galaxy Fold顯然還包含整體耐用度，以及攤開成為平板裝置使用時可能出現的果凍效應顯示問題。

分享

從目前諸多美國境內媒體短短幾天測試結果，顯示Galaxy Fold採用可凹折螢幕仍有不少問題，其中包含標榜可對應20萬次折合使用的螢幕，僅在短短幾天內就在中間折合處出現凹痕，同時也可能因為撕除原廠螢幕保護貼導致螢幕顯示產生異常，但有部分說法也指出縱使未撕除螢幕保護貼，仍有可能造成螢幕顯示異常現象。

另外，由於採用軟性螢幕設計，因此相對也讓螢幕較難抵禦外部壓力，甚至是折合過程中可能因為機構擠壓造成螢幕碎裂，或是產生點狀凹痕。

分享

至於部分消息也透露Galaxy Fold在攤開以平板形式使用時，螢幕顯示會有卡頓的果凍效應情況，甚至偶而會有操作介面無法順利從手機切換為平板模式。而在微博頁面傳出的Galaxy Fold拆解圖像顯示，Galaxy Fold的內部螢幕是以兩組排線傳遞顯示內容，意味只要訊號無法同步，就有可能產生果凍效應的卡頓顯示結果，同時也能解釋何以在內側螢幕單邊區塊出現顯示異常時，另一邊仍可正常顯示的情況。

目前三星已經確認介入釐清Galaxy Fold此項問題，並且建議避免將螢幕保護貼撕除。

雖然Galaxy Fold目前產品定位顯然是以技術展示為主，但畢竟是款定價在1980美元的市售產品，因此在正式上市前傳出不少螢幕異常問題，恐怕會讓此款手機預購參與表現，以及後續銷售產生明顯變化，而這部份就要看三星如何提供更具體改善，否則可能難以挽救消費市場信心。

而接下來即將在6月開放旗下螢幕可凹折設計，但凹折方向與三星不同的華為Mate X，由於採取螢幕向外設計，意味螢幕將會有更高機率被刮傷，或是直接產生損傷，是否也會面臨與三星相同的問題，以及如何處理，就要華為應變能力了。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

螢幕Galaxy Fold三星可凹折手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

三星折疊螢幕手機在陸發布會 臨時取消

2019-04-21 17:55

螢幕問題延燒 三星可能延後可凹折手機Galaxy Fold上市時間

2019-04-22 10:22

三星折疊手機面臨風險：步上Google Glass後塵

2019-04-19 17:47

影／三星螢幕折疊機用兩天就掛 美記者：暫停銷售吧

2019-04-18 17:59

他新買Galaxy Fold撕下「保護膜」 錯愕發現這是螢幕

2019-04-18 17:56

可承受20萬次凹折？不便宜的Galaxy Fold螢幕兩天內出現問題

2019-04-18 16:25

三星天價折疊機美開賣在即 實測螢幕破裂狀況多

2019-04-18 10:43

熱門文章

三星折疊螢幕手機在陸發布會 臨時取消

2019-04-21 17:55

一天掛掉66台電腦 大學前畢業生帶USB炸彈破壞

2019-04-21 17:56

未來Mac會認主人 也知道你有沒有在看它

2019-04-21 16:05

你的身體裡有設計魂嗎？Can’t Unsee測驗設計敏感度評分

2019-04-21 19:56

高通預計推出Snapdragon 735處理器 銜接旗艦處理器核心設計與5G連網能力

2019-04-22 10:21

螢幕問題延燒 三星可能延後可凹折手機Galaxy Fold上市時間

2019-04-22 10:22

不僅螢幕顯示出問題 Galaxy Fold還包含螢幕容易損壞、顯示延遲情況

2019-04-22 10:23

避免上錯車 未來Uber將在app內增加主動提醒功能

2019-04-22 10:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top