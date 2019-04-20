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花蓮地震災損輕 觀光業仍憂心

2019-04-20 00:09聯合報 記者吳姿賢／台北報導

花蓮十八日發生規模6.1強震，台8線中橫公路沿途多處落石，交通一度阻斷。 圖／聯...
花蓮十八日發生規模6.1強震，台8線中橫公路沿途多處落石，交通一度阻斷。 圖／聯合報系資料照片
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花蓮前天發生規模六點一強震，幸好災損輕微，未造成太大衝擊。不過花蓮旅宿業者這兩天已收到零星退房訂單，擔心影響若持續擴大，將重演去年二月六日強震重挫觀光產業的局面。也有學者跟業者認為這次花蓮旅宿飯店都未傳出災情，不必過度憂慮。

去年花蓮二月六日強震，網路瘋傳兩棟大樓傾斜坍塌的照片，其中一棟還是當地老牌飯店。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，網路傳播速度快，去年花蓮災損照片，國內外看了都很震撼；但這次災損遠比去年少，應不致過度影響觀光。

「老天爺都不幫忙！」有花蓮民宿業者說，去年強震導致觀光重挫，剩下當地人在消費，好不容易市場逐漸回溫，今年又來一次強震。民宿協會全國聯合會前會長劉玲玲說，昨天她在花蓮的民宿已收到陸客退房電話，其實當地沒有太大災損，盼外界對花蓮有信心。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，有旅宿業者已接到因為地震的退房電話，但數量不多，且這次強震花蓮沒有任何飯店旅館傳出災情，旅客不用太過驚慌。

四月底起適逢日本長達十天連假，預估不少日人會到台灣旅遊。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲說，外國自由行跟團客這陣子可能會暫時避免到花蓮，來台日本團客約有一成會造訪花蓮，韓國團客主要在北部，陸客團則必經花蓮，未來兩個月內不免會有團客要求變更行程，比如避開太魯閣，業者應盡快尋找其他替代觀光景點。

強震災損民宿
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