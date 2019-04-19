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母遇強震從沙發上跳起 雙手抱起2幼兒肉身護子

2019-04-19 15:58聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽昨天在地震發生時，本能反應抱起兩名幼子躲避，網友大讚母愛真偉大。 圖／擷...
一名媽媽昨天在地震發生時，本能反應抱起兩名幼子躲避，網友大讚母愛真偉大。 圖／擷取自爆料公社
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地震是人們最害怕的天災之一，許多人遇到地震時的反應大多是跑到屋外，或者就地找掩護。昨（18）日花蓮發生規模6.1的強烈地震，全台都感受到搖晃，一名母親當時在家裡正躺在沙發上，地震時立刻跳起來抱起2名年幼的孩子躲到角落旁的衣架下，這段畫面被轉傳到臉書「爆料公社」上，網友大讚母愛真偉大。

影片裡看到這名母親正躺在沙發上看手機，2名幼子則在一旁地上玩耍，突然間一陣天搖地動，這名媽媽瞬間從沙發上跳了起來，先抱起其中一個孩子，然後再抓住另一個孩子，用跪著走的姿勢躲到牆壁旁的曬衣架下。等到地震平歇之後，孩子放聲大哭，母親也趕緊安撫2個小朋友。

許多網友看到影片都留言稱讚，「媽媽好像一秒變特務保護寶寶」、「不是只有我跳起來，是身為媽媽的遇到危急時刻都會這麼做」、「明明自己很害怕，還要安慰小孩別怕別怕」、「當媽的真的都是厲害的角色」、「以前我非常怕地震，輕微的都會讓我害怕那種，不過現在有了小孩，地震我只想到保護好她，完全忘了害怕兩個字」。

還有網友卻把焦點放在這名媽媽的穿著上，「當媽的都一樣，在家不喜歡穿褲子」、「晚上馬上把吊燈換掉，而且以後在家裡也要穿外褲，方便逃難」、「最近我還是乖乖穿上褲子好了，昨天也是一條內褲」。不過也有人提醒遇到地震時避難方式，「很感人，但是請不要躲窗戶旁邊」、「應該要躲桌子下」。

地震爆料公社
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