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花蓮地震 縣府加強防震作為降災損

2019-04-19 11:51中央社 花蓮19日電

去年0206花蓮地震，雲門翠堤大樓在地震中倒塌。 圖／聯合報系資料照片
去年0206花蓮地震，雲門翠堤大樓在地震中倒塌。 圖／聯合報系資料照片
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花蓮這兩年一年一大震，且震度4級以上地震不斷。花蓮縣政府除強化第一時間應變措施外，也全面檢修公共建築和老舊房舍，將地震災損降至最低。

台灣東部位於菲律賓板塊與歐亞大陸板塊碰撞處，而花蓮又在菲律賓板塊向北隱沒到歐亞板塊之下的區域，因此地震頻繁。

去年2月6日花蓮發生芮氏規模6.0地震，最大震度7級，接著一年內不斷發生有感地震，有的震度都在4級以上。直到昨天又發生芮氏規模6.1地震，最大震度7級，讓花蓮人「聞震色變」。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，縣府積極強化地震應變措施，在地震發生第一時間會成立緊急應變中心一級開設，各單位立即進駐隨時掌控災情，和災後處理，讓災情損失到最少。

平時各機關、學校則加強地震演練，例如昨天的地震，學校單位也都立即採應變措施，保護學生。

鄧子榆表示，去年0206大地震，造成統帥大飯店、雲門翠堤大樓、白金雙星及吾居吾宿等4棟建築傾斜倒塌。花蓮縣政府也針對這類老舊建物和房舍展開篩檢，「必須拆的都已經拆除」，有28件則必須補強，目前已完成22件修繕。

另外，去年大地震也導致多處公共設施毀損，包括七星潭大橋嚴重龜裂、花蓮大橋路面破裂、尚志橋、國福橋、東華大學美崙校區操場、忠烈祠等都出現地表破裂、七星潭海灘地面隆起等狀況。

目前修繕工程幾乎完成，僅剩花蓮市尚志橋、3號橋、國福橋，都因橋梁位移必須修正補強，施工相當不易，已經多次招標、流標；原本3座橋梁編列新台幣4063萬元經費，將檢討工項、經費，希望儘快發包施工。

花蓮地震，國立羅東高商體育館「樂群堂」的天花板輕鋼架掉了一排，幸好當時還是午休時...
花蓮地震，國立羅東高商體育館「樂群堂」的天花板輕鋼架掉了一排，幸好當時還是午休時間，還未有學生入內上課，未造成人員受傷。圖／羅東高商提供
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地震板塊建築
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