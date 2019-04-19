2017年迄今 13.3顆原子彈能量未釋放

2019-04-19 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，不排除一周內會有規模5以上餘震。記者林俊良／攝影 分享 facebook

九二一大地震剛滿廿年，中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，台灣位處菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓處，地震頻繁，每年應釋放八顆原子彈能量，九二一大地震前，全台已累積兩、三百顆原子彈能量沒釋放，九二一則一次釋放一百顆，加上後面大大小小地震，所有能量二○一六年才清空。二○一七年至今，全台又累積十三點三顆原子彈能量尚未釋放，不可掉以輕心。

不過，台大地質系教授吳逸民表示，雖然斷層活動有周期性，板塊位移所產生能量也有大概定數，但這屬於數百年、數千年的長時間尺度推估，短時間內不確定因素太多，通常不會預測累積多少地震能量。

地震測報中心說，以原子彈比喻可能引起不必要恐慌，昨天地震能量僅相當於○點○二個九二一地震，或○點一八個高雄美濃強震，有一定程度差異。不過最近天氣變化大，東半部山區易有雷陣雨，民眾應慎防山崩及土石流。

地震測報中心表示，該起地震位於山區地質堅硬之處，需要較長時間才能蓄積一定能量，因此出現大地震間隔時間相對長，地震次數也不若外海地震多，較為罕見。此種剛性地質條件調整能量速度非常快，第一次調整完畢後，通常只剩下中小型餘震，但若調整能量未達平衡，會在一至三天短時間內出現較大餘震。

中央大學地球科學學系教授馬國鳳說，昨天地震起因是中央山脈構造錯動，此區中規模地震活動頻繁，去年二月六日花蓮地震也是同個構造的分支造成，因此秀林鄉發生六點一規模地震不令人驚訝。