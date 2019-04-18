長安東路傾斜建物安全無虞 住戶返家

2019-04-18 16:43 中央社 台北18日電



今天下午花蓮發生芮氏規模6.1地震，台北震度4級。位於台北市長安東路二段一棟建築物地震後發生傾斜，經土木技師鑑定後確認安全無虞，住戶已於下午3時30分陸續返家。

今天下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，地震深度18.8公里，震央位於花蓮縣政府西北方10.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，最大震度花蓮縣7級，台北市震度4級。

位於台北市長安東路二段的金林大樓，地震後被發現向右傾斜，靠向隔壁的祥寧大樓，警消獲報後立即到現場圍起封鎖線，管制交通，將100多名民眾疏散到附近的伊通公園。

內政部長徐國勇下午到傾斜大樓現場視察，他受訪時表示，經土木技師及結構技師會勘後，初步認定大樓的結構沒有問題，但外牆磁磚可能會砸到人，民眾應該可以回去，沒有安置的問題。

至於建物未來如何處置，徐國勇說，這需要住戶、所有權人會議決定，若要進行危老都更，台北市政府與中央都會給予協助。

台北市政府指出，經建管處及專業公會到場鑑定，確認安全無虞，外樓磁磚脫落有影響行人安全之虞，轄區警方已拉警戒線，由建管處列管於一週內修復。

北市府指出，相關住戶已於下午3時30分陸續返家，長安東路二段東西向已正常通車，現場恢復正常。