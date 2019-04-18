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曾被氣象局關切 他昨天發的地震預測文引發話題

他又發地震預測文 剛好花蓮這一震引發話題

2019-04-18 17:27聯合新聞網 綜合報導

網友「地震預測王」昨恰巧在臉書上PO文，「2019年4月17~20日，以花蓮市區...
網友「地震預測王」昨恰巧在臉書上PO文，「2019年4月17~20日，以花蓮市區為中心可能出現最大規模4.9左右地震」，準確的預測引發民眾好奇。圖／翻攝自王明仁臉書
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花蓮今天（18日）下午1時發生規模6.1地震，全台對於劇烈的震度相當有感，網路上不斷傳出地震時的可怕場景，令人心有餘悸。恰巧昨天就有位網友「地震預測王」在臉書上PO文，「2019年4月17~20日，以花蓮市區為中心可能出現最大規模4.9左右地震」，引發民眾好奇他預測地震能力的真偽。

自稱「地震預測王」的王明仁之前因常發表地震預測，甚至曾被氣象局關切。他昨日在臉書上表示，由於全球能量波動的影響，日本及印尼的能量都已經達到引發大地震的臨界值以上，位於東亞的台灣地區也會因同一波動引發地震。

他更清楚指出，「2019.04.17～19以花蓮市區為中心可能出現最大規模4.9左右地震，另外台東海端、宜蘭土場也可能出現規模3.5以上相對較輕微地震，甚至大屯山區也可能出現海平下120～150Km的深層規模3.2以上地震」。今日下午花蓮縣發生規模6.1的地震，不免讓人聯想是否為巧合，亦或是他的預測精準。

雖然不少網友對王明仁的預測感到吃驚，他的臉書社團也擁有非常多網友，樂意支持他的言論。但實際上，去年王明仁的臉書帳號因預測地震「居民必遭活埋」而遭檢舉，被臉書官方封鎖長達30日，無法在個人頁面和社團貼文、回覆訊息。此外，還有網友不認同這類地震預測，發文表示如果以2017年的地震資料驗算，台灣就有403個大地震，只要將預測地震的日期範圍擴大，對於常發生頻繁地震的台灣，每個人的預測命中率可高達八九成。

氣象局也曾關切王明仁去年的地震預測，指出其並無科學證據，雖為個人預測不構成開罰條件，但警告他不得再公開發表地震預測。按照氣象法規定，擅自發布氣象、地震、海象警報拒不停止者，處新台幣廿萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰。4月20日交通部訴願審議委員會即將公布氣象局對王明仁的處分訴願審議結果。

氣象局地震
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