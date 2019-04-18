花蓮強震是否傳災情 日媒同關注

2019-04-18 15:43 中央社 東京18日綜合外電報導



日本放送協會（NHK）報導，位於台北市的NHK支局也明顯感受到搖晃。圖擷自 NHK 分享 facebook

日媒今天也關注發生在花蓮的強震，日本氣象協會表示，這起地震可能會造成日本沿岸海面發生些許變化，但不會造成災情；在花蓮經營民宿的日本人片桐秀明說，持續搖晃近20秒。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，地震深度18.8公里，震央位於花蓮縣政府西北方10.6公里，位於花蓮縣秀林鄉，最大震度花蓮縣7級，南投縣、宜蘭縣、台中市、新北市震度5級。

日本放送協會（NHK）報導，位於台北市的NHK支局也明顯感受到搖晃，堆放在地上的書籍也被震倒。

報導指出，花蓮去年2月也發生規模6.4地震，並造成17人死亡。

在距離震央約10公里外的花蓮市海岸經營民宿的片桐秀明說，突然感到2到3次上下搖晃；雖然持續搖了近20秒，但民宿內沒有物品掉落。

片桐說，跟去年的地震相比的話，今天的地震感覺上比較弱，但目前還不清楚附近有沒有災情。

日本朝日新聞報導，根據電視台拍攝畫面，商店內的貨架被震倒，許多商品散亂一地；目前尚不清楚確切災情。

花蓮縣去年2月也發生地震，造成當地飯店與住宅倒塌；而今年進入4月後，陸續發生小規模地震。

日本讀賣新聞報導，這起發生在台灣的地震，也在沖繩縣與那國町觀測到震度2搖晃。

日本產經新聞報導中也提到去年發生在花蓮的地震，當時造成17人不幸罹難。

日本氣象協會表示，這次地震可能會造成日本沿岸海面發生些許變化，但不會對日本造成災情。

氣象新聞公司（weather news）表示，日本氣象廳推估這起地震規模為6.4（台灣中央氣象局推估規模為6.1）；受到這起地震影響，日本宮古島、八重山地方的海面可能會有些微變化，但不用擔心會造成災情。