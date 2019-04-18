花蓮地震 新北1電梯12人受困已救出

2019-04-18 15:08 中央社 新北18日電



今天下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，截至下午2時30分，新北市共接獲7起電梯受困案件，其中1台電梯內有12名乘客，已全數救出。

花蓮縣秀林鄉今天下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，新北市震度達5級，新北市政府消防局截至下午2時30分共接獲7起電梯受困報案，其中林口八德路某大樓電梯內共有12人受困，已全數脫困。