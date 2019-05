貿易戰危機 郭台銘:美中攤牌 不必然破裂

2019-05-07 00:05 聯合報 記者鄭媁/台北報導



鴻海董事長郭台銘昨日展示美國總統川普親筆簽名的剪報,川普還寫下「Terry(郭台銘): Thank you, You are Great」。 記者鄭超文/攝影 分享 facebook

美國總統川普突宣布將對中國大陸兩千億美元的商品增稅。鴻海董事長郭台銘昨天表示,中美雙方已進入要攤牌前的最後關鍵時刻,未來仍可達成協議。他要帶領台灣在中國大陸和美國間左右逢源布局,達到「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」的目標。

郭台銘指出,中美雙方面臨終局前的對決,的確為未來談判的發展投下震撼彈,但不代表必然破裂。至於中美貿易戰時間會多長,郭認為,只有中美領導人可以做決定,但他認為不會拖太長,「這是博弈最精彩的一刻。」

郭台銘說,無論結果如何,貿易戰或許會告一段落,但美中兩強相爭將會持續,中國市場會有驚天動地的開放,美國也會設法建立自己的供應鏈,中美競爭的激烈,台灣就可扮演更重要的角色。

郭台銘表示,他一再強調,中華民國要在這個good timing扮演什麼角色,台灣擁有前所未有的機會,可以擺脫平庸成長的陷阱,這也是他為何要在這個時間參選的原因,「我要帶領台灣抓著這個機會。」

郭台銘日前與美國總統川普會面,郭台銘說,他以一個參加國民黨總統初選參選人身分走進白宮,見到美國總統,中美斷交四十年來,這樣的突破深具意義。有人說他被白宮發言人打臉,他要再度聲明,「美國本來就不會、也不應介入台灣大選,支持特定候選人。」

郭台銘表示,他和川普的私交並非為選舉,而是為了無論在選前、選後,都能建立一座友誼的橋梁。「我有直接溝通的管道,我和川普說,我是來當美中台的和平締造者。」當初川蔡能通電話,現在川郭當然可以會面。

郭台銘認為,台灣獲利要在美中兩強競爭中、在新科技升級調整中,深入結合參與從中獲利;對中國大陸貿易轉型中,也要深度結合獲利。台灣在重塑供應鏈、產業升級過程中,有獨特的地位。大國崛起所引發的科技競爭才剛開始,所以他才強調「AI救國、AI愛台灣」,以及人才培育的重要。