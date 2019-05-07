貿易戰危機 郭台銘：美中攤牌 不必然破裂

2019-05-07 00:05 聯合報 記者鄭媁／台北報導



鴻海董事長郭台銘昨日展示美國總統川普親筆簽名的剪報，川普還寫下「Terry（郭台銘）： Thank you, You are Great」。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

美國總統川普突宣布將對中國大陸兩千億美元的商品增稅。鴻海董事長郭台銘昨天表示，中美雙方已進入要攤牌前的最後關鍵時刻，未來仍可達成協議。他要帶領台灣在中國大陸和美國間左右逢源布局，達到「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」的目標。

郭台銘指出，中美雙方面臨終局前的對決，的確為未來談判的發展投下震撼彈，但不代表必然破裂。至於中美貿易戰時間會多長，郭認為，只有中美領導人可以做決定，但他認為不會拖太長，「這是博弈最精彩的一刻。」

郭台銘說，無論結果如何，貿易戰或許會告一段落，但美中兩強相爭將會持續，中國市場會有驚天動地的開放，美國也會設法建立自己的供應鏈，中美競爭的激烈，台灣就可扮演更重要的角色。

郭台銘表示，他一再強調，中華民國要在這個good timing扮演什麼角色，台灣擁有前所未有的機會，可以擺脫平庸成長的陷阱，這也是他為何要在這個時間參選的原因，「我要帶領台灣抓著這個機會。」

郭台銘日前與美國總統川普會面，郭台銘說，他以一個參加國民黨總統初選參選人身分走進白宮，見到美國總統，中美斷交四十年來，這樣的突破深具意義。有人說他被白宮發言人打臉，他要再度聲明，「美國本來就不會、也不應介入台灣大選，支持特定候選人。」

郭台銘表示，他和川普的私交並非為選舉，而是為了無論在選前、選後，都能建立一座友誼的橋梁。「我有直接溝通的管道，我和川普說，我是來當美中台的和平締造者。」當初川蔡能通電話，現在川郭當然可以會面。

郭台銘認為，台灣獲利要在美中兩強競爭中、在新科技升級調整中，深入結合參與從中獲利；對中國大陸貿易轉型中，也要深度結合獲利。台灣在重塑供應鏈、產業升級過程中，有獨特的地位。大國崛起所引發的科技競爭才剛開始，所以他才強調「AI救國、AI愛台灣」，以及人才培育的重要。