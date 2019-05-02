川普見郭台銘 郭：川說總統不好做

2019-05-02 17:39 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



在參加完馬英九的「重振台灣競爭力會議」後，鴻海董事長郭台銘突然飛美，並於2日進白宮，與美國總統川普會面。郭台銘在會後受訪表示，川普提醒他總統的工作不好做，他也當面承諾川普，若當選總統會願做和平製造者。他還將「台美國旗帽」送給川普，川普則回贈桌上的杯墊，還親筆簽名。

跟北京強調立場

《南華早報》報導，鴻海董事長郭台銘突然在2日會見美國總統川普表示，如果他成為總統，他仍會尋求美國對台灣的支持。「如果我不能成功，那將是因為北京」，郭台銘補充說，他會告訴北京要承認中華民國的存在。

先前傳出威斯康辛州富士康工廠投資停擺，郭台銘會後受訪強調是誤報，會中已與川普報告威州投資進度，並透露下雪才是停工主因，現在天氣回暖，將會繼續展開施工進度，還希望在明年5月初就可以完工。他透露，會中邀請川普出席完工儀式，而川普也一口答應。

「Make Taiwan Great Again!」在川郭會前，郭台銘臉書小編在留言標註川普競選時期的經典口號，呼應這次的會面。郭台銘先前出席前總統馬英九基金會舉辦的經濟論壇時也說，要帶領台灣農民、進軍美國，科技結合農業、讓農民發大財，創造三贏目標。隨後馬不停蹄又將前往威州，同步拚選舉及事業布局。

要擴大發展格局

郭台銘會後受訪時，被問及川普是否知道他要選中華民國總統並給予建議，他強調，美國不會干涉其他國家選舉，也不需要川普給他建議；但川普向郭台銘說，「這工作不好做，很辛苦的。」

此外，他提到，若他當選中華民國總統，仍會爭取赴美國華府與川普見面，也希望北京給中華民國空間，讓台灣真正走進全世界。他呼籲台灣領導人必須了解，台灣本身市場小，若沒辦法走到全世界，發展格局只停留在台灣是不夠的。

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