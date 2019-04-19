范世平6點分析郭台銘參選內幕 「韓國瑜含恨出局」

2019-04-19 11:31 聯合新聞網 綜合報導



鴻海總裁郭台銘（左）表態參加國民黨總統初選，教授范世平認為高雄市長韓國瑜（右）已經出局。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 韓國瑜出局了嗎？鴻海董事長郭台銘日前獲頒國民黨榮譽狀，宣布角逐2020總統大位，也讓各界紛紛看好。師範大學教授范世平18日在臉書上提出6點分析，認為韓國瑜已經「含恨出局」，而其中還提到國民黨主席吳敦義頒給郭台銘榮譽狀時，韓國瑜正在返國的飛機上，渾然不知，讓他認為吳敦義不愧是大內高手。

范世平提到第1點認為，韓國瑜在出國訪美前自認為人氣高，當吳敦義想找他談徵召事宜卻被拒絕，還表示一切等回國再說，沒想到如今郭台銘殺出表態要參加國民黨初選，而且還拒絕徵召，韓國瑜等於出局。范世平說即使韓粉再拜託，吳敦義現在也沒空再見韓國瑜了，這叫「風水輪流轉」。

第2，郭台銘日前拚命參加AIT活動，看來是想選總統，結果吳敦義17日就頒榮譽狀給郭台銘，證明他是黨員，而郭台銘更直接在中常會上宣布參選總統，而此時韓國瑜正在回台灣的飛機上，渾然不知，范世平認為這是吳敦義精心設計。

第3，朱立倫以為吳敦義說要徵召韓國瑜是假的，其實是吳敦義自己想選，因此也說願意接受徵召韓國瑜，看看能不能逼吳敦義現出原形，沒想到吳敦義真的不選，變成徵召韓國瑜成為定局，朱立倫只能出局。沒想到郭台銘堅持初選，讓朱立倫「死而復生」，還有一搏的機會。

第4，范世平認為就算朱立倫還有一搏的機會，但他不敢和郭台銘直球對決，也不敢批評郭，初選還是溫良恭儉讓，最後是第二次失敗。

第5，范世平說馬英九看不起韓國瑜，更討厭王金平，因此郭台銘就成為馬英九擋掉韓國瑜與王金平的工具。

第6，郭台銘若是以商人來投資，川普會很歡迎，但如今郭表態要選總統，此時正逢中美貿易大戰，就得要選邊站，范世平直言「郭董以為川普真的挺他嗎？」