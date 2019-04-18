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新警察制服上路 現場表演搏擊

2019-04-18 16:03台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

從淡紫白色改為藏青色，新警察制服全面上路！警政署18日舉行新式警察制服換裝典禮，穿上新制服的警察現場表演搏擊戰鬥，示範新制服的便利性。警政署指出，新制服從過去的西裝設計改為實戰需求為考量，除了外觀色調改變外，設計上也針對舒適、耐用等方面進行強化。

換裝典禮上，警察以行動劇表達制服從最早的卡其色到現今的藏藍色三種形式制服的轉變，更邀請3對雙胞胎員警分別穿上新舊制服呈現對照，畫面生動。警政署強調，警察制服雖然改變，但對民眾服務依舊不變，警察值勤、打擊犯罪依然秉持著堅定的精神，日前有警察爬上玉山進行新舊制服交接，象徵使命再艱難都能完成，不論在山邊或海邊，都能看到警察的身影。

布料更耐磨

警政署表示，舊警察制服自民國76年換裝迄今已逾30年，但因服裝採用襯衫、領帶、皮鞋等設計，過去常有員警反映悶熱造成值勤不便。而新式警便服色系由淡紫白色換為藏青色外，上衣也更注重延展性及方便性；褲子膝蓋部分則使用雙層布料，使其更耐磨。不只大幅提升執勤安全與效能，更能彰顯警察執法威嚴。

總統蔡英文致詞時指出，舊型警察制服使用超過30年，已無法跟上現代勤務需求。在參考第一線同仁的意見後，終於換上新一代制服。而未來政府將重點解決警察住宿需求，未來新完工的社會住宅將保留5%優先提供給警消人員，也預備在保二總隊擁有的土地上建設警消專用的社會住宅。政府照顧警察的決心不會打折扣，也希望警察保護人民的決心不會打折扣。

內政部長徐國勇表示，政府長期關注警察權益，換制服只是其中一項措施，他宣布從5月開始，警察至任何部立或指定醫院就診，均可享有自費醫療免付費的優惠，若警察是至軍醫院或是榮民醫院，掛號費更一律免費。

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警察制服
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