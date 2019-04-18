親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董擬參選總統
各方談郭董參選
2020誰來選總統
韓國瑜訪美返台
警察制服換新裝
藍綠布局拚立委
鼓吹武統拒入境
政治
軍事
綜合

6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

警察換新衣 飛踢、迴旋踢都不卡卡

2019-04-18 14:29聯合晚報 記者陳宏睿／台中報導

警政署換裝的新警服今天上線，第六警分局多名警官利用跆拳道飛踢、迴旋踢等動作，展現...
警政署換裝的新警服今天上線，第六警分局多名警官利用跆拳道飛踢、迴旋踢等動作，展現新警服的高度活動性。 圖／台中市第六警分局提供
分享

警政署全面換裝的新式警察制服今天上午8時全面上身，對於外界疑問，新制服是否有比舊制服來得好穿？台中市第六警分局特別安排三位擁有12年至24年跆拳道經驗的警官，以迴旋踢、騰空飛踢等大幅度動作，展現新警服的高度活動度與功能性，未來維護社會治安，逮捕不法分子，更能得心應手。

正義所巡佐劉俊明說，活動式腰帶方便彈性調整身型，且與勤務腰帶間更緊密結合，讓掛有配槍等裝備的外腰帶在跑動不容易晃動，而且改變最大的短靴，除防水、透氣，鞋底耐磨、抓地力強，鞋桶設計更提供足夠支撐及包覆性，降低同仁追緝歹徒時受傷機率，整體設計大受員警好評，每位員警都歡喜換裝。

台中市第三警分局正義所女警邱彙婷換裝後表示，新式制服最貼心設計就是且上衣內襯改為拉鍊式，降低女警曝光。

不習慣！台東民眾：以為換工作

【記者尤聰光／台東報導】全國警察新制服今天同步換發上路，濃濃戰鬥風格讓人眼睛為之一亮，不過，台東偏鄉部落有不少民眾感到不太習慣，派出所基層員警也說，「第一次穿新制服巡邏，大家都以為換工作了，還得向村民解釋自己還是警察啦」。

「第一眼看到真的不太習慣。」台東大武鄉民日勒曼說，新的制服看起來很像連身工作服，也和保全的制服很像，辨識度不高，反而以前的制服有警察大人的威嚴，也比較有親和力，說新制服少了管區的「fu」。還有老人家說，如果不說是警察，還真不知道是警察呢！

制服台東警察
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

換新衣！從警逾30年 見證3代制服

2019-04-18 14:26

影／警察換裝後再加碼 總統：規劃警消專案社會住宅

2019-04-18 14:09

新制服上路 總統：專業俐落是警察嶄新形象

2019-04-18 13:38

新竹縣全警今換新裝 警：感覺俐落又帥氣

2019-04-18 13:08

警察今換裝 北海岸最北分局迎曙光升旗交接新舊制服

2019-04-18 12:28

警換裝亮相首日 趁學童好奇宣導認識新裝家長讚揚

2019-04-18 12:19

高市警製作5語言版本告訴外國人 台灣警察換制服！

2019-04-18 11:18

新警服今上線會綁手綁腳嗎？中警飛踢迴旋踢給你看

2019-04-18 09:26

「新的制服不變的責任」從警逾30年見證3時代警制服

2019-04-18 09:23

影／照過來！警察新制服有威嗎？新舊制服一次看個夠

2019-04-17 19:42

金門警察莒光樓秀新裝 吸引陸客猛拍

2019-04-17 19:30

警察新式制服明上路 高雄觀光騎警搶「鮮」亮相

2019-04-17 19:16

全國警察明換新裝 警署邀總統蔡英文見證

2019-04-17 17:44

影／警察新制服明天登場 新北警：要給民眾全新感受

2019-04-17 17:39

老夥伴掰掰！甜美女警搶先換裝 踩遍基隆網美景點亮相

2019-04-17 16:13

年輕動感警察新制服 基層好奇高階警官怎麼穿

2019-04-17 15:16

影／警界韓國瑜來了！ 太陽所長穿藏青色新制服亮眼

2019-04-17 15:03

警界全面宣傳新制服 驚覺台中警察帥哥美女多

2019-04-17 14:44

3代警察制服比一比 資深員警：新制服感覺年輕20歲

2019-04-17 14:32

警方新制服18日登場 苗警拍定裝照

2019-04-17 14:28
看更多

熱門文章

桃機擠爆現場秩序失控 韓國瑜暴怒：統統不要動！

2019-04-18 06:53

柯p、郭董、韓國瑜都和媽祖通電話？對話內容全曝光

2019-04-18 10:12

想和媽祖攀關係？這位總統的說法 比郭台銘更讓人傻眼

2019-04-18 08:00

路透：蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

2019-04-17 20:02

新聞眼／沒照劇本演…郭董霸氣參選 藍高層傻眼

2019-04-18 00:03

網友憂「綠營要被屠殺殆盡」 蔡正元也讚郭台銘這一招

2019-04-17 16:58

全國警察明天「穿新衣」 別當成保全就違規

2019-04-17 17:45

郭台銘說媽祖有託夢 NCC：他要為自己言論負責

2019-04-17 18:43

媽祖托夢給郭台銘？林淑芬：別扯到我們家姑婆祖！

2019-04-17 16:22

選邊站？郭台銘參選總統 北市議會挺韓國瑜連署生變

2019-04-17 16:02

看蔡賴爭 孫大千：蔡英文請回答6問題 別再「耍賴」了

2019-04-18 08:21

郭台銘參選總統 王丹：韓國瑜邊緣化、民進黨躺著贏

2019-04-17 19:09

傅崐萁入獄206天 今出獄身形明顯消瘦

2019-04-18 09:03

寫信給吳敦義希望徵召？韓國瑜：絕對沒有這件事！

2019-04-18 10:54

當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

2019-04-18 09:00

【重磅快評】神明跟不上他速度 你說郭台銘是素人？

2019-04-17 18:35

「計利當計天下利」 郭台銘承繼蔣經國路線

2019-04-17 16:26

最早拋出郭台銘參選話題 杜紫宸：韓國瑜接招有3套劇本

2019-04-17 17:14

影／照過來！警察新制服有威嗎？新舊制服一次看個夠

2019-04-17 19:42

這民俗專家元月就斷言 郭台銘猛虎下山、小英恐下課

2019-04-17 21:58

郭台銘宣布參與黨內初選 葉元之：局勢已經亂了

2019-04-17 16:35

日經：郭台銘若因參選卸任 鴻海經營恐陷混亂

2019-04-17 16:52

韓國瑜訪美返台 讚郭台銘有通天本領能直通美中

2019-04-18 06:55

「韓國瑜選總統其餘免談！」桃機湧現韓粉接機

2019-04-18 05:38

韓國瑜抵台支持者擠爆 再度被抱大腿雙腳抬起

2019-04-18 06:48

紐約時報：郭董選總統 享有這3大優勢

2019-04-17 22:38

邀館長辯論 羅智強嗆：不敢辯就把飆捍二個字拆下來

2019-04-18 10:24

高潞傳誹聞 徐永明助理爆罵時力最黑暗一天遭河蟹

2019-04-18 10:46

朱立倫：不要只看新的郭台銘 就忘了韓國瑜

2019-04-17 20:33

郭台銘角逐2020總統 旅美華人3年前就曾預言

2019-04-17 21:11

出獄後第一件事赴廟參拜 媒體追問下一步傅崐萁妙回

2019-04-18 11:11

外媒報「女海神要郭選總統」 網路歪樓「媽祖分裂國民黨」

2019-04-17 17:33

影／警察新制服明天登場 新北警：要給民眾全新感受

2019-04-17 17:39

郭台銘參選 庫克急電關切

2019-04-18 01:27

楊秋興：沒有幫郭台銘做民調 有鼓勵參選總統

2019-04-17 19:08

老夥伴掰掰！甜美女警搶先換裝 踩遍基隆網美景點亮相

2019-04-17 16:13

初選喬不定 林濁水：蔡賴目標南轅北轍 卓榮泰另有所圖

2019-04-18 06:50

王金平爆郭台銘自承欠他人情 友人指郭王擬會面

2019-04-17 18:31

郭被質疑沒繳黨費 葉毓蘭嗆：你又為國民黨做了什麼？

2019-04-18 10:48

曾說「老鼠偷拖鞋」 韓國瑜：結果來了一隻大老虎！

2019-04-17 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top