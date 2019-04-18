警察換新衣 飛踢、迴旋踢都不卡卡

2019-04-18 14:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳宏睿 ／台中報導



警政署換裝的新警服今天上線，第六警分局多名警官利用跆拳道飛踢、迴旋踢等動作，展現新警服的高度活動性。 圖／台中市第六警分局提供 分享 facebook

警政署全面換裝的新式警察制服今天上午8時全面上身，對於外界疑問，新制服是否有比舊制服來得好穿？台中市第六警分局特別安排三位擁有12年至24年跆拳道經驗的警官，以迴旋踢、騰空飛踢等大幅度動作，展現新警服的高度活動度與功能性，未來維護社會治安，逮捕不法分子，更能得心應手。

正義所巡佐劉俊明說，活動式腰帶方便彈性調整身型，且與勤務腰帶間更緊密結合，讓掛有配槍等裝備的外腰帶在跑動不容易晃動，而且改變最大的短靴，除防水、透氣，鞋底耐磨、抓地力強，鞋桶設計更提供足夠支撐及包覆性，降低同仁追緝歹徒時受傷機率，整體設計大受員警好評，每位員警都歡喜換裝。

台中市第三警分局正義所女警邱彙婷換裝後表示，新式制服最貼心設計就是且上衣內襯改為拉鍊式，降低女警曝光。

【記者尤聰光／台東報導】全國警察新制服今天同步換發上路，濃濃戰鬥風格讓人眼睛為之一亮，不過，台東偏鄉部落有不少民眾感到不太習慣，派出所基層員警也說，「第一次穿新制服巡邏，大家都以為換工作了，還得向村民解釋自己還是警察啦」。

「第一眼看到真的不太習慣。」台東大武鄉民日勒曼說，新的制服看起來很像連身工作服，也和保全的制服很像，辨識度不高，反而以前的制服有警察大人的威嚴，也比較有親和力，說新制服少了管區的「fu」。還有老人家說，如果不說是警察，還真不知道是警察呢！