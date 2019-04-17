警察制服18日全國同步換新裝 蔡總統參與見證

2019-04-17 20:31 中央社 台北17日電



沿用超過30年的警察制服即將更新，警政署規劃18日起全國同步換新裝，並舉辦「換裝典禮」記者會，總統蔡英文將親自到場參與，也讓從民國76年啟用的警察舊制服正式步入歷史。

警察制服已超過30年未換裝，因舊款服裝採用襯衫、領帶、皮鞋，造成基層員警值勤不便。警政署自105年4月下旬著手研修制服改革，去年2月，透過警民共同票選後，決定採「藏青色專業戰術型」為新制服款式。

警察制服分禮服、常服、便服。正式場合或參加會議穿禮服或常服；便服則是一般執勤使用。

警政署規劃警便服將全面換新，並在今天發出採訪通知，18日將舉辦「換裝典禮」記者會，除蔡總統到場親臨見證外，同時也宣布全國同步換新裝，記者會活動內容包含以行動劇呈現「警察制服演進展示」等。

警察新制服以增加舒適性、方便性及散熱性為主，上衣和褲子的鈕扣改成魔鬼氈，上衣內側換成拉鍊式，方便穿脫，並設多個口袋，可放置鑰匙或懸掛密錄器和收納電線，且增加彈性纖維讓制服更具延展性，也採用包覆性短靴，降低員警受傷機率。

夏季帽子則是用透氣網布製作，冬季改為全實布，且有反光條設計；新制服腰帶為尼龍材質和魔鬼氈，員警在執勤跑動時，腰帶不容易晃動，且設置掛勾，可掛有配槍等裝備，腰帶可依個人身形調整。

警政署表示，新式警察制服預算編列為新台幣9億餘萬元，其中，中央政府編列5億餘萬元（含補助地方3億餘萬元)，地方自籌3億餘萬元。

警政署指出，每名員警新裝包括10件衣褲、1雙鞋子、1條皮帶和1頂警便帽；每名員警的制服預算上限為1萬4100元，地方政府須支付6700元。