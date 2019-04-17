親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭董擬參選總統
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
警察制服換新裝
藍綠布局拚立委
鼓吹武統拒入境
政治
軍事
綜合

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

警察制服18日全國同步換新裝 蔡總統參與見證

2019-04-17 20:31中央社 台北17日電

沿用超過30年的警察制服即將更新，警政署規劃18日起全國同步換新裝，並舉辦「換裝典禮」記者會，總統蔡英文將親自到場參與，也讓從民國76年啟用的警察舊制服正式步入歷史。

警察制服已超過30年未換裝，因舊款服裝採用襯衫、領帶、皮鞋，造成基層員警值勤不便。警政署自105年4月下旬著手研修制服改革，去年2月，透過警民共同票選後，決定採「藏青色專業戰術型」為新制服款式。

警察制服分禮服、常服、便服。正式場合或參加會議穿禮服或常服；便服則是一般執勤使用。

警政署規劃警便服將全面換新，並在今天發出採訪通知，18日將舉辦「換裝典禮」記者會，除蔡總統到場親臨見證外，同時也宣布全國同步換新裝，記者會活動內容包含以行動劇呈現「警察制服演進展示」等。

警察新制服以增加舒適性、方便性及散熱性為主，上衣和褲子的鈕扣改成魔鬼氈，上衣內側換成拉鍊式，方便穿脫，並設多個口袋，可放置鑰匙或懸掛密錄器和收納電線，且增加彈性纖維讓制服更具延展性，也採用包覆性短靴，降低員警受傷機率。

夏季帽子則是用透氣網布製作，冬季改為全實布，且有反光條設計；新制服腰帶為尼龍材質和魔鬼氈，員警在執勤跑動時，腰帶不容易晃動，且設置掛勾，可掛有配槍等裝備，腰帶可依個人身形調整。

警政署表示，新式警察制服預算編列為新台幣9億餘萬元，其中，中央政府編列5億餘萬元（含補助地方3億餘萬元)，地方自籌3億餘萬元。

警政署指出，每名員警新裝包括10件衣褲、1雙鞋子、1條皮帶和1頂警便帽；每名員警的制服預算上限為1萬4100元，地方政府須支付6700元。

制服警察蔡英文
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

金門警察莒光樓秀新裝 吸引陸客猛拍

2019-04-17 19:30

警察新式制服明上路 高雄觀光騎警搶「鮮」亮相

2019-04-17 19:16

全國警察明換新裝 警署邀總統蔡英文見證

2019-04-17 17:44

影／警察新制服明天登場 新北警：要給民眾全新感受

2019-04-17 17:39

老夥伴掰掰！甜美女警搶先換裝 踩遍基隆網美景點亮相

2019-04-17 16:13

年輕動感警察新制服 基層好奇高階警官怎麼穿

2019-04-17 15:16

影／警界韓國瑜來了！ 太陽所長穿藏青色新制服亮眼

2019-04-17 15:03

警界全面宣傳新制服 驚覺台中警察帥哥美女多

2019-04-17 14:44

3代警察制服比一比 資深員警：新制服感覺年輕20歲

2019-04-17 14:32

警方新制服18日登場 苗警拍定裝照

2019-04-17 14:28

永康分局拍新制服宣導片 網讚帥過劉德華

2019-04-17 11:47

影／警藏青色新制服 警讚：搬車不怕髒、密錄器有家了

2019-04-17 10:56
看更多

熱門文章

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

2019-04-17 11:29

郭台銘領榮譽狀 正式宣布投入國民黨總統初選

2019-04-17 15:36

郭董真要選總統？ 這2位大老闆都因「她」選不下去…

2019-04-17 08:00

高潞‧以用帶已婚主任夜宿會館 徐永明助理批：時力最黑暗的一天

2019-04-17 12:12

郭台銘選總統 知情人士：馬英九「樂觀其成」是關鍵

2019-04-17 12:30

韓國瑜看郭董參選：天塌下來兩個人頂 舒服多了

2019-04-17 13:58

宣布參選2020？ 郭台銘周三早到板橋慈惠宮參拜

2019-04-16 23:23

綠批馬英九傾中傷台經濟 孫大千：看不見自己很快失政權

2019-04-17 08:11

不再為鴻海牟利？學者爆郭台銘選總統的罩門是這個

2019-04-17 01:49

郭台銘出場代表韓國瑜退出？謝龍介：兩人可能已有默契

2019-04-17 14:31

拚國民黨總統初選玩真的 郭台銘下午造訪中常會

2019-04-17 09:58

想一睹郭台銘拜媽祖 民眾推擠怒喊：選總統我們要關心

2019-04-17 10:51

郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

2019-04-16 21:27

網友憂「綠營要被屠殺殆盡」 蔡正元也讚郭台銘這一招

2019-04-17 16:58

郭台銘選總統衝擊韓粉？他辦網路投票結果挺韓一面倒

2019-04-17 09:31

郭董擬參選震撼彈 韓國瑜：從愛情文藝片變武俠片

2019-04-16 23:28

扁家到底多有錢？「勇哥」生財有道 海角7億只是小case...

2019-04-17 09:00

選邊站？郭台銘參選總統 北市議會挺韓國瑜連署生變

2019-04-17 16:02

影／為了「賴清德的妹妹」 民進黨立委初選這兩人又槓上

2019-04-16 21:32

媽祖托夢給郭台銘？林淑芬：別扯到我們家姑婆祖！

2019-04-17 16:22

感謝狀曝光 國民黨讓郭台銘黨籍問題就地合法　

2019-04-17 11:03

郭台銘說媽祖有託夢 NCC：他要為自己言論負責

2019-04-17 18:43

郭董若當總統...85億美元身家都得信託、出國限制多

2019-04-17 13:07

陳長文9天前投書郭董選總統 網友：還是台大法律系厲害

2019-04-17 15:22

郭台銘宣布參與黨內初選 葉元之：局勢已經亂了

2019-04-17 16:35

見縫插針 林濁水：郭台銘對韓流殺傷力非我能望其項背

2019-04-17 08:27

國軍戰鬥個裝比一比 特戰部隊比一般部隊檔次高

2019-04-17 06:18

「計利當計天下利」 郭台銘承繼蔣經國路線

2019-04-17 16:26

即時短評╱郭董一句媽祖託夢 破了韓國瑜的局

2019-04-17 14:28

聽聞郭董想選總統 李佳芬：輕鬆、開心啊

2019-04-17 04:33

郭台銘出手了！沈富雄：韓國瑜順勢辭轎 比較漂亮

2019-04-17 12:30

最早拋出郭台銘參選話題 杜紫宸：韓國瑜接招有3套劇本

2019-04-17 17:14

日經：郭台銘若因參選卸任 鴻海經營恐陷混亂

2019-04-17 16:52

路透：蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

2019-04-17 20:02

韓國瑜參觀特斯拉、蘋果總部、台達電 還啖永和豆漿

2019-04-17 04:35

郭台銘獲頒國民黨榮譽狀 臉書秀新黨證又刪文

2019-04-17 15:09

拜完媽祖拜關公 郭台銘：是否要選總統我等祂們告訴我

2019-04-17 12:53

郭台銘選總統？ 前立委林正杰：虎和熊好談判！

2019-04-17 10:53

重批3任總統鬼混 扁嗆韓國瑜：不感恩沒關係忘本就不該

2019-04-17 00:38

王金平證實：郭台銘將參加黨內初選 不要徵召

2019-04-17 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top