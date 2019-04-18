保全聖母院 消防員忍痛棄教堂尖頂

2019-04-18 23:50 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



法國總統馬克宏（右）十八日在艾里榭宮表揚聖母院救火有功的消防員。 （歐新社） 分享 facebook

惡火十五日晚上瞬間吞噬巴黎聖母院大教堂的當下，消防隊當機立斷放棄教堂尖頂，全力灌救南北雙塔的決定，可能是聖母院免於徹底坍塌的關鍵。

此一重大決定，讓法國總統馬克宏十八日特別召見參與打火的四百名消防員，給予表揚。

守住北塔鐘樓 阻止連鎖崩塌

華爾街日報十七日報導，六十八公尺高的北塔內，當時火勢已逼近木造的鐘樓，除了裡面的大鐘，鐘樓也協助支撐北塔的石拱。官員表示，現場一位消防隊指揮官下令，架在四十公尺長吊臂上的強力水柱瞄準北塔灌救，並製造出一面水牆，讓南塔免遭波及。

當時人在現場的法國文化部消防專家馬托斯表示：「我們必須有所取捨。一旦我們讓鐘樓被燒毀，整個教堂也保不住，因為會造成連鎖崩塌。」

將最強力的水柱集中灌救雙塔，是巴黎消防隊在火場立刻做出的連串決定之一，獲得建築師與文資專家的肯定，認為是面對九小時大火，免於整座聖母院被夷為平地的關鍵決定。

從塞納河抽水 低水壓減傷害

大火當時已在聖母院的塔頂延燒開來，消防隊指揮官立刻要求消防艇從塞納河抽水，支援噸位最重的消防車。但未水力全開，而是謹守準則，較平常灌救的水壓來得低，以減少對於教堂內文物瑰寶和建築的損害，包括三面無價的玫瑰花窗。

遣百名消防員 入火場救文物

消防隊一面忙著救火，指揮官同時出動一百名經過專業訓練的消防員深入火場搶救珍貴文物，直到尖塔從一百公尺高度塌陷為止，全發生在大火首度被發現後的一小時。

「我們使出一切手段盡力而為，」消防大隊長德梅表示：「我們熟記所有流程」。他派駐的消防隊距離聖母院不到一公里。

十七日的鳥瞰照顯示聖母院屋頂遭大火燒穿。 （美聯社） 分享 facebook

接獲火警通報三分鐘後，德梅搭乘的消防車率先抵達火場，早已濃煙密布，圍觀者愈來愈多。

德梅當下做出兩個決定：首先，他要求增援，包括調動消防艇以及從塞納河抽水；其次，他派遣隊員佩戴氧氣筒和破門裝備以及水管爬上雙塔頂端勘查。

事後回想，這其實是很冒險的任務，一旦有所閃失，要從四百階的高度迅速撤離將是不可能的任務。小隊長丘辛斯基奉派進入火場，她表示裡面的火勢比從外面看更猛烈，而且迅速蔓延。

奉行安全原則 迅速退出火場

在火場奮戰約一小時後，丘辛斯基發現視線愈來愈模糊，她甚至聽不出巨大噪音來自塔頂開始塌陷。指揮官當機立斷，下令儘速全撤。

火勢在半夜被控制住，到天亮才完全撲滅。消防水柱仍持續朝建物噴灑降溫，確定死灰不會復燃。

太陽升起後，文化部的消防專家馬托斯巡視鐘樓，確認完好無缺。氣空力盡的消防員陸續返回隊部，搭乘的消防車經過時，圍觀的群眾報以熱烈掌聲及歡呼聲。