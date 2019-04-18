eBay上拍賣聖母院燒焦木材 網友痛批「無恥噁心」

2019-04-18 20:20 聯合新聞網 綜合報導



法國巴黎聖母院15日晚間發生大火，短時間內世界各地湧入數億善款，卻也有人在拍賣網站上大賺災難財。圖／法新社 分享 facebook

法國巴黎聖母院15日晚間發生嚴重大火，持續燃燒15小時才被撲滅。建物遭遇無情烈火，幾乎付之一炬。事發至今各地湧入大量善款，協助重建聖母院，不過卻也有不肖商人趁機大賺災難財，遭網友痛批「無恥至極」。

據《每日郵報》報導，這起悲劇發生不到24小時，就有人在拍賣網站eBay上販售「巴黎聖母院燒焦木材」碎片，寫下「從火場中攫取木材」的文字說明，並標註售價0.99英鎊（約新台幣40元）。此外，網站上還出現10幾件印有「Je Suis Notre Dame」、「Fire Remember Tops」等哀悼聖母院字樣的T恤，售價為10英鎊到11英鎊不等（約新台幣400元至445元）。

消息曝光引起大批網友盛怒，砲轟店家大賺「災難財」的行為令人作嘔。有網友在推特上留言，「當全世界都在為了重建這座歷史遺跡籌措資金時，竟然有人想透過eBay販賣聖母院的殘骸和哀悼T恤，利用他人的愛心賺錢，真是喪盡天良。」

對此，一名eBay發言人表示，絕對不會容忍任何賣家「從他人悲劇或痛苦中獲得利益」，目前eBay官方已經刪除14件以上相關商品，並警告違反規定的賣家，屢犯者恐暫停其帳戶。後續eBay將定期對火災後發布的相關產品進行檢查，防止類似不當商品再度上架。