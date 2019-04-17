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聖母院慘劇弭平分裂 法國空前團結但恐難持久

2019-04-17 17:42世界日報 編譯劉煥彥╱綜合16日電

聖母院火災使分裂的法國空前團結，但恐難持久。 美聯社
聖母院火災使分裂的法國空前團結，但恐難持久。 美聯社
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已經被黃背心抗議風潮撕裂數月的法國社會，一夜之間卻被巴黎聖母院大火團結在一起；法國人民意識到，為了子孫重建聖母院，成了這一代法國人的共同任務，就像過去好幾個世代祖先將聖母院傳承給現代法國人一樣。

只不過近幾年經驗顯示，被災難催生的這股團結感恐難持久，儘管當前法國人暫時放下所有歧見，為了重建聖母院出錢出力。

美聯社分析，法國近幾年發生過多次重大災難，包括2015年11月多名槍手在巴黎巴塔克蘭(Bataclan)劇場等地屠殺130人，以及該年1月槍手闖進查理周刊總部槍殺17人；不過，法國社會在每次慘劇發生後的團結奮鬥情緒，都未能持久。

2018年11月以來，法國內部的政治、經濟與社會分裂動盪，一再重創總統馬克宏(Emmanuel Macron)的聲望，但聖母院大火的震撼消息之大，蓋過了這一切紛擾。

在巴黎西邊市區主持一所教堂的曼提耶牧師(Guillaume de Menthiere)，15日晚間就明顯感覺普羅大眾的情緒變化，因為大家擁入教堂祈禱，聽著鐘聲飄揚，為聖母院大教堂祈福。

這讓曼提耶想起2001年的紐約911事件，同樣是震撼全世界的大事，當時讓宛如失去地方影響力的法國各地教堂，突然湧入大批民眾祈禱。

曼提耶寫給其他神職人員的電郵中說，「在如此的苦難時刻，我似乎感受到古老的高盧雄雞(Gallic cockerel)從冬眠中甦醒。法國人民經歷了幾個月的破碎與分裂後，終於有股神祕的情感降臨在大家身上。這股團結感可能不是原本總統預定當天晚間演講能達到的，卻被聖母院的慘劇促成了」，這篇電郵不久被許多法國牧師之間快速轉傳。

一位加入捐款重建聖母院行列的法國保守派團體副主席費多(Bertrand de Feydeau)則說：「(聖母院)是法國的歷史，我們常常為了各自意見爭論不休、各自選邊站，然後又團結在一起，因為法國有寬大的心胸。」

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