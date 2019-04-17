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神預言！聖母院遭火劫 190年前鐘樓怪人有相同場景

2019-04-17 18:33世界日報 編譯中心／綜合16日電

巴黎地標聖母院15日遭烈焰吞噬，震驚全球。但有人發現，190年前，法國文豪雨果在名著「鐘樓怪人」(The Hunchback of Notre-Dame)中，便曾描述聖母院失火場景；且法國16世紀預言家諾斯楚代馬斯可能預言過這場災難。小說「鐘樓怪人」16日因此登上亞馬遜暢銷書排行榜之冠。

雨果(Victor Hugo)1831年著作「鐘樓怪人」(The Hunchback of Notre Dame)以聖母院為背景，描繪主角加西莫多(Quasimodo)為拯救女主角愛絲梅拉達(Esmerelda)，用火和石頭攻擊一群流浪漢。

雨果寫道：「眾人目光望向教堂頂端，他們見到一片奇特景象。只見最高迴廊的頂部，比中央玫瑰花形圓窗更高處，熊熊火焰從兩座鐘樓中騰起，火星飛旋。這狂亂的大火不時被風一颳，化成一股濃煙。在烈焰底下，在附有三葉草雕飾烏黑閃亮的陰暗欄杆下方，兩道雕成怪獸之口的承霤不斷噴出鉛液，在教堂較低面牆的陰影襯托下，這些銀色水柱格外明顯。」

他還寫道：「當兩道鉛液接近地面，擴展成一束束細流，宛如從灑水壺數千細孔噴出的水流。在火焰上方，兩座巨大鐘樓，一座全黑一座全紅，各自的兩側因輪廓鮮明而顯而易見。兩座鐘樓在天空投下龐大陰影，使它們益發顯得巍峨。」

法文版「鐘樓怪人」是法國銷售最快的作品；此外，這本小說的英文版在歷史虛構小說兩個子類別中也是全球暢銷書冠軍。

雨果(Victor Hugo)1829年開始撰寫這部11卷小說，當時聖母院正在崩壞且遭人忽視，但在他眼中卻是「雄偉和崇高的建築物」。

此外，法國歷史學家高瓦德(Claude Gauvard)16日告訴法新社說，15日遭祝融之災的巴黎聖母院雖集人們的萬千寵愛於一身，但幾個世紀的風霜下來，卻始終沒得到該有的維修保養重視。

法國巴黎聖母院教堂
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