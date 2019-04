重建聖母院爭相捐款 兩大精品死對頭你捐1億我砸2億

2019-04-17 19:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 /綜合16日電



850年歷史的巴黎聖母院15日發生大火後,各界慷慨捐款協助重建,總額累積已逾7億歐元(約合8億美元),其中包括競逐捐款數額的法國億萬富豪兩大死對頭,以及美國聖母大學等。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)誓言「同心協力重建聖母院」並發動募資,各界捐款已逾7億歐元。

法國開雲集團(Kering)董事會主席與執行長皮諾特(Franois-Henri Pinault)16日宣布,以他、兒子和公司Artemis的名義,捐1億歐元(約合1億1400萬美元)協助重建聖母院。

數小時後,皮諾特的對手、路威酩軒集團(LVMH)老闆阿爾諾(Bernard Arnault)宣布,以他、家族和LVMH名義捐款2億歐元(約合2億2800萬美元),重現巴黎之心風采;捐款之爭讓法國兩大富豪的敵對情勢白熱化且提升至另一層次。

此外,道達爾石油(TOTAL Group)執行長潘彥磊(Patrick Pouyann)捐款1億歐元、萊雅集團(L`Oreal)及最大股東貝登古(Bettencourt)家族挹注2億歐元;巴黎市長安妮‧伊達戈(Anne Hidalgo)表示,市府將撥款5000萬歐元(約合5690萬美元),並提議在幾周內舉辦國際捐款人會議,協調出資重建事宜。

美國聖母大學(University of Notre Dame)校長詹金斯神父(Rev. John Jenkins)宣布,校方捐款10萬元,協助重建巴黎聖母院榮景,校園裡的「聖心聖殿」(Basilica of the Sacred Heart)鐘將敲50響,代表朗誦50遍「玫瑰經」並標示重建開始。

除了捐款之外,修復聖母院還需要專業工匠和少見的材料;法國中部米爾蘭鎮(Murlin)木材公司「Charlois集團」負責人夏魯華(Sylvain Charlois)說,已準備提供最好的橡木梁,協助重建錯綜複雜的屋頂框架。