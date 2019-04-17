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重建聖母院爭相捐款 兩大精品死對頭你捐1億我砸2億

2019-04-17 19:42世界日報 編譯陳韻涵／綜合16日電

850年歷史的巴黎聖母院15日發生大火後，各界慷慨捐款協助重建，總額累積已逾7億歐元(約合8億美元)，其中包括競逐捐款數額的法國億萬富豪兩大死對頭，以及美國聖母大學等。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)誓言「同心協力重建聖母院」並發動募資，各界捐款已逾7億歐元。

法國開雲集團(Kering)董事會主席與執行長皮諾特(Franois-Henri Pinault)16日宣布，以他、兒子和公司Artemis的名義，捐1億歐元(約合1億1400萬美元)協助重建聖母院。

數小時後，皮諾特的對手、路威酩軒集團(LVMH)老闆阿爾諾(Bernard Arnault)宣布，以他、家族和LVMH名義捐款2億歐元(約合2億2800萬美元)，重現巴黎之心風采；捐款之爭讓法國兩大富豪的敵對情勢白熱化且提升至另一層次。

此外，道達爾石油(TOTAL Group)執行長潘彥磊(Patrick Pouyann)捐款1億歐元、萊雅集團(L`Oreal)及最大股東貝登古(Bettencourt)家族挹注2億歐元；巴黎市長安妮‧伊達戈(Anne Hidalgo)表示，市府將撥款5000萬歐元(約合5690萬美元)，並提議在幾周內舉辦國際捐款人會議，協調出資重建事宜。

美國聖母大學(University of Notre Dame)校長詹金斯神父(Rev. John Jenkins)宣布，校方捐款10萬元，協助重建巴黎聖母院榮景，校園裡的「聖心聖殿」(Basilica of the Sacred Heart)鐘將敲50響，代表朗誦50遍「玫瑰經」並標示重建開始。

除了捐款之外，修復聖母院還需要專業工匠和少見的材料；法國中部米爾蘭鎮(Murlin)木材公司「Charlois集團」負責人夏魯華(Sylvain Charlois)說，已準備提供最好的橡木梁，協助重建錯綜複雜的屋頂框架。

捐款巴黎聖母院法國
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