親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融次打席獲保送 扛三棒上壘率百分百

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

聖母院大火最英雄是他 火場救出耶穌受難荊棘冠

2019-04-17 17:40世界日報 編譯陳韻涵╱綜合16日電

巴黎聖母院主堂屋頂被燒穿。 美聯社
巴黎聖母院主堂屋頂被燒穿。 美聯社
分享
曾在2015年巴黎恐攻中照料傷患的巴黎神父福尼耶(Jean-Marc Fournier)，15日晚間與警消進入火場，深諳動線且持有鑰匙及密碼的他和警消協力搶救荊棘冠冕等重要文物，再度被讚譽為英雄；除了荊棘冠冕外，封棺釘、管風琴、屋頂、鐘、繪畫、雕像與三面玫瑰花牆都逃過祝融肆虐，但是否遭熱氣或濃煙損傷，仍待勘查。

福尼耶說：「警方拿著荊棘冠冕，我拿著聖禮(聖餅或聖體)。」

荊棘冠冕(Crown of Thorns)據信為耶穌受難時配戴的頭飾，13世紀由法王路易九世帶到巴黎，1896年來放在玻璃櫃中，僅偶爾展示。

這並非福尼耶的首次英勇事蹟，2015年11月，他在造成130人死亡的巴黎巴塔克蘭劇院(Bataclan)恐攻中，照料傷患並主持禱告；此前曾在天主教法國武裝部隊教區服務，並赴隨法國武裝部隊派駐阿富汗。

法國駐美大使表示，原矗立於尖塔上的銅雞在殘骸中被發現，幸無損傷。

屋頂毀壞 法國沒那麼大的樹可修復

不過，聖母院的屋頂由12-13世紀砍伐的原始林製成梁，每根梁由單一根樹幹製成。專家表示，法國已經沒有這麼大的樹能重建聖母院屋頂，需以科技輔助重建。

其他毀於大火或躲過火吻的聖母院瑰寶包括：

木十字架碎片與封棺釘

存放於玻璃盒中的長9.45吋木頭碎片，以及可能讓耶穌受難的3.5吋長釘，兩個聖體的命運目前不明。

管風琴

1730年代、有8000根音管的管風琴沒被燒到，但不清楚這個脆弱的樂器是否因熱氣或水受損。

法國大革命期間，教堂遭洗劫破壞，所有的鐘都被搗毀，僅體積最大、重達13噸的低音巨鐘「艾曼紐爾」(Emmanuel)逃過一劫；2013年，教堂以新鐘取代九個19世紀舊鐘；各鐘現況及支撐鐘的結構是否完整，仍待鑑定。

繪畫

聖母院內有約12幅1630年到1708年完成的大型宗教場景梅斯(Mays)畫作；法國文化部長里埃斯特(Franck Riester)表示，繪畫未遭火吻，但可能因濃煙受損。

雕像完好 12使徒及傳道士像逃火劫

雕像

12使徒和四個福音傳道士的三公尺銅像上周借展，逃過火劫。

三面玫瑰花牆

專家表示，鑑識人員還無法進入火場評估13世紀建造的三面玫瑰花牆是否完好。官員表示，從聖母院火災中搶救出的文物將暫時移往市政廳、羅浮宮及秘密地點保存。

法國巴黎恐攻耶穌
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

聖母院遇火劫 談火災發生要素與防救災策略

2019-04-17 12:05

關鍵15-30分鐘！消防員如何保住聖母院？

2019-04-17 08:50

影／災後重回聖母院內部 這些古蹟文物救下來了

2019-04-17 13:41

聖母院慘劇弭平分裂 法國空前團結但恐難持久

2019-04-17 17:42

習近平電慰馬克宏：中國一樣深感痛惻

2019-04-17 15:28

5年重建聖母院？法國搶救古蹟總動員

2019-04-17 12:51

聖母院起火前拍到「最後超暖照」 19萬名網友幫她尋人

2019-04-17 10:33

除了聖母院 世界8地標雷劈砲打火焚 最慘的是她…

2019-04-17 10:00

聖母院估計關閉至少三年 法總統誓言五年內重建

2019-04-17 09:54

聖母院火災警報器響兩次 錯失黃金23分鐘…火勢一發不可收拾

2019-04-17 09:28

聖母院遭火噬 川普致電馬克宏：美願協助重建

2019-04-17 08:46

巴黎聖母院大火 企業響應助重建

2019-04-17 03:08

走過850年… 巴黎聖母院見證重大時刻

2019-04-17 03:08

巴黎聖母院大火 尖塔倒塌 重建恐花數十年

2019-04-17 00:36

歷經2次浩劫…鐘樓怪人 救回傾頹聖母院

2019-04-17 00:33

「你相信有天聖母院會消失嗎」巴黎之心 承載無數榮耀

2019-04-17 00:28

主體、鐘樓、宗教聖物…玫瑰花窗也保住

2019-04-17 00:09

木梁、石牆、高聳空間 三大關鍵難灌救

2019-04-17 00:07

「尖塔倒下如同愛人逝去」 火海聖母院 法國人跪地痛哭

2019-04-16 23:59

蘋果執行長庫克：我們會捐款助重建聖母院

2019-04-16 23:19

巴黎聖母院遇火劫 神父英勇衝火場搶救荊棘冠冕

2019-04-16 22:57

祝融肆虐巴黎聖母院 文化部長：最珍貴文物無恙

2019-04-16 22:44

富豪捐款助聖母院重建 已逾百億

2019-04-16 22:35

聖母院大火 疑包商不小心引起

2019-04-16 22:15

聖母院大火效應 「鐘樓怪人」衝上亞馬遜暢銷書榜首

2019-04-16 22:02

大陸網詐成員以聖母院重建 詐騙捐款

2019-04-16 21:59

聖母院沒被德軍炸成碎片 卻毀於和平年代

2019-04-16 21:42

聖母院祝融肆虐 法富豪地方政府捐款5億歐元

2019-04-16 20:56

聖母院大火 習近平向馬克宏致慰問電

2019-04-16 20:44

聖母院火劫巴黎人心碎 鄉民好奇「台灣燒哪棟會崩潰」結果…

2019-04-16 20:00

法聖母院大火 外交部：悲傷時刻與你們在一起

2019-04-16 18:39

腦筋快？夠諷刺？微博上有人代理聖母院重建私募基金

2019-04-16 17:20

LVMH集團老闆捐款2億歐元修復聖母院

2019-04-16 16:52

搶救9小時 巴黎消防隊宣布聖母院大火已撲滅

2019-04-16 16:34

火燒巴黎聖母院 重點一次掌握

2019-04-16 16:24
看更多

熱門文章

聖母院起火前拍到「最後超暖照」 19萬名網友幫她尋人

2019-04-17 10:33

蘋果高通才剛和解 英特爾宣布退出5G智機數據晶片市場

2019-04-17 08:04

除了聖母院 世界8地標雷劈砲打火焚 最慘的是她…

2019-04-17 10:00

高通和蘋果意外和解 同意在全球放棄一切訴訟

2019-04-17 06:24

關鍵15-30分鐘！消防員如何保住聖母院？

2019-04-17 08:50

脖子「喀」一聲…23歲女躺床看電視 動脈破裂左側癱瘓

2019-04-17 11:00

巴黎聖母院遇火劫 神父英勇衝火場搶救荊棘冠冕

2019-04-16 22:57

聖母院沒被德軍炸成碎片 卻毀於和平年代

2019-04-16 21:42

聖母院火災警報器響兩次 錯失黃金23分鐘…火勢一發不可收拾

2019-04-17 09:28

聖母院大火 疑包商不小心引起

2019-04-16 22:15

經濟解析／蘋果和高通前嫌盡釋 究竟對誰最有利？

2019-04-17 07:21

富豪捐款助聖母院重建 已逾百億

2019-04-16 22:35

美中貿易協定若採對等機制 中國將「球員兼裁判」

2019-04-17 07:56

佛州百年男校驚爆27處亂葬崗 再揭虐童黑歷史

2019-04-16 18:32

網瘋傳「散光圖」 網友驚呼：原來我的世界跟大家不一樣

2019-04-17 13:45

月球愈來愈擁擠 全球各大車廠爭相登月

2019-04-16 19:42

巴黎聖母院大火 尖塔倒塌 重建恐花數十年

2019-04-17 00:36

財報季火力全開 美股收高

2019-04-17 05:00

愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單

2019-04-16 18:31

權力遊戲最終章…HBO危機

2019-04-17 03:06

祝融肆虐巴黎聖母院 文化部長：最珍貴文物無恙

2019-04-16 22:44

埃及考古大發現 4千年古墓重現光明

2019-04-16 18:45

日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08

企業財報助美股走高 與蘋果和解 高通股價飆漲23%

2019-04-17 06:56

影／災後重回聖母院內部 這些古蹟文物救下來了

2019-04-17 13:41

科學家透露 女性比男性更擅於隱藏不忠

2019-04-17 15:14

影／麻疹疫情大爆發 世衛示警：全球首季病例激增

2019-04-17 12:26

這個商標名稱不雅 大法官辯論就是不願說口

2019-04-16 23:52

蘋果執行長庫克：我們會捐款助重建聖母院

2019-04-16 23:19

考古界突破！巨石陣材料從何來 東歐愛琴海漂泊而至

2019-04-17 13:07

美中5G角力升溫 搶主導權

2019-04-17 02:57

六華人乘客被美航趕下機？起因與繫安全帶有關

2019-04-17 15:08

Uber司機拒載女大生墮胎 竟半路把人趕下車

2019-04-17 12:22

人小志氣高！看她如何以11歲之姿成為執行長

2019-04-17 14:26

聖母院祝融肆虐 法富豪地方政府捐款5億歐元

2019-04-16 20:56

波音737 Max復飛有望 FAA確認軟體升級「適操作」

2019-04-17 10:21

Fed官員看利率 明年底前不變

2019-04-17 02:55

美國衰退新警訊！貨運業訂單、里程數下滑

2019-04-17 15:13

巴黎聖母院大火 企業響應助重建

2019-04-17 03:08

聖母院大火效應 「鐘樓怪人」衝上亞馬遜暢銷書榜首

2019-04-16 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top