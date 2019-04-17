聖母院大火最英雄是他 火場救出耶穌受難荊棘冠

2019-04-17 17:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合16日電



巴黎聖母院主堂屋頂被燒穿。 美聯社 分享 facebook 曾在2015年巴黎恐攻中照料傷患的巴黎神父福尼耶(Jean-Marc Fournier)，15日晚間與警消進入火場，深諳動線且持有鑰匙及密碼的他和警消協力搶救荊棘冠冕等重要文物，再度被讚譽為英雄；除了荊棘冠冕外，封棺釘、管風琴、屋頂、鐘、繪畫、雕像與三面玫瑰花牆都逃過祝融肆虐，但是否遭熱氣或濃煙損傷，仍待勘查。

福尼耶說：「警方拿著荊棘冠冕，我拿著聖禮(聖餅或聖體)。」

荊棘冠冕(Crown of Thorns)據信為耶穌受難時配戴的頭飾，13世紀由法王路易九世帶到巴黎，1896年來放在玻璃櫃中，僅偶爾展示。

這並非福尼耶的首次英勇事蹟，2015年11月，他在造成130人死亡的巴黎巴塔克蘭劇院(Bataclan)恐攻中，照料傷患並主持禱告；此前曾在天主教法國武裝部隊教區服務，並赴隨法國武裝部隊派駐阿富汗。

法國駐美大使表示，原矗立於尖塔上的銅雞在殘骸中被發現，幸無損傷。

屋頂毀壞 法國沒那麼大的樹可修復

不過，聖母院的屋頂由12-13世紀砍伐的原始林製成梁，每根梁由單一根樹幹製成。專家表示，法國已經沒有這麼大的樹能重建聖母院屋頂，需以科技輔助重建。

其他毀於大火或躲過火吻的聖母院瑰寶包括：

木十字架碎片與封棺釘

存放於玻璃盒中的長9.45吋木頭碎片，以及可能讓耶穌受難的3.5吋長釘，兩個聖體的命運目前不明。

管風琴

1730年代、有8000根音管的管風琴沒被燒到，但不清楚這個脆弱的樂器是否因熱氣或水受損。

鐘

法國大革命期間，教堂遭洗劫破壞，所有的鐘都被搗毀，僅體積最大、重達13噸的低音巨鐘「艾曼紐爾」(Emmanuel)逃過一劫；2013年，教堂以新鐘取代九個19世紀舊鐘；各鐘現況及支撐鐘的結構是否完整，仍待鑑定。

繪畫

聖母院內有約12幅1630年到1708年完成的大型宗教場景梅斯(Mays)畫作；法國文化部長里埃斯特(Franck Riester)表示，繪畫未遭火吻，但可能因濃煙受損。

雕像完好 12使徒及傳道士像逃火劫

雕像

12使徒和四個福音傳道士的三公尺銅像上周借展，逃過火劫。

三面玫瑰花牆

專家表示，鑑識人員還無法進入火場評估13世紀建造的三面玫瑰花牆是否完好。官員表示，從聖母院火災中搶救出的文物將暫時移往市政廳、羅浮宮及秘密地點保存。