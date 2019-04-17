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習近平電慰馬克宏：中國一樣深感痛惻

2019-04-17 15:28世界日報 中國新聞組／北京17日電

中共國家主席習近平。美聯社
中共國家主席習近平。美聯社
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中國國家主席習近平16日針對法國巴黎聖母院大火，向法國總統馬克宏發出慰問電，藉此向全體法國人民表達慰問。另外，北京故宮博物院居安思危，16日召開「消防安全緊急會議」。

綜合新華社、中新社報導，建於12世紀下半葉的巴黎聖母院，15日發生大火，經過現場出動數十輛消防車與至少18條高壓消防水帶的撲救，火勢才完全撲滅。雖無人傷亡，卻造成聖母院著名的尖塔完全倒塌，屋頂也嚴重受損，引發全球震驚。

報導指出，習近平指出，巴黎聖母院是法蘭西文明的重要象徵，也是人類文明的傑出瑰寶。中國人民與法國人民一樣對這場火災深感痛惻。

據報導，習近平說，相信在法國人民努力和國際社會支持下，巴黎聖母院一定能順利修復、再現輝煌。

報導指出，去年巴西國家博物館大火的慘痛畫面還歷歷在目，這次巴黎聖母院屋頂又被火吞噬，一次次古建築失火使民眾痛心疾首的同時，也為世界文物保護敲響警鐘。

報導說，古建築防火安全再度引起中國高度關注，中國也有許多木質古建築，包括世界現存規模最大的古代木結構建築群故宮。北京故宮博物院居安思危，16日召開「消防安全緊急會議」。對於故宮如此快速的反應，眾多網友紛紛點讚，「居安思危，故宮做得很好」、「做好準備總是沒錯的，無論中外，這種代表人類文明的東西有損失，都是令人心痛的事情。」

據報導，面對古建築的脆弱性，中國消防協會科普教育工作委員會原主任委員范強強表示，磚木結構的耐火等級低，火災荷載較大，一旦發生火災，火勢較難控制。

報導指出，他同時提出三點建議，第一，不斷更新消防設備，在城市盡可能配備50米以上高度的消防車；第二，將古建築納入智慧消防遠程監控的對象；第三，大型古建築至少應配置一名註冊消防工程師，而小型古建築至少要有懂消防的人員進行消防安全管理。

巴黎聖母院北京故宮建築
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