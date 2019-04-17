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走過850年… 巴黎聖母院見證重大時刻

2019-04-17 03:08經濟日報 編譯季晶晶徐榆涵／綜合外電

有850年歷史的巴黎聖母院，是法國最具象徵意義的地標之一，每年吸引約1,300萬名遊客到訪，也曾見證法國眾多重大歷史時刻，諸如拿破崙稱帝時的加冕典禮、教宗到訪、兩次世界大戰結束等，已是法國文化與歷史中心之一。

聖母院正面的兩座哥德式方塔睥眤周邊建築，除了是歷史事件發生地，也是巴黎人生活重心，每年能吸引約1,300萬名觀光客。法國大文豪雨果也以聖母大教堂，作為小說《鐘樓怪人》的故事場景，這部小說後來被改編為音樂劇和電影。

中世紀哥德式藝術風格的巴黎聖母院，由路易七世下令修建，希望能代表巴黎政治、經濟、智識和文化力量。這座建築的第一塊石頭有130公尺長、48公尺寬，自1163年開工後，花了200年，到1345年才完工，其後幾世紀仍不斷翻修。法國大革命時期，聖母院遭損毀和忽視。

聖母院西面的雙塔有69公尺高，是13世紀初所建。北塔開放參觀，觀光客可爬387階石梯上鐘樓。南塔置有教堂的10座大鐘。最知名的老鐘是「艾曼紐」（Emmanuel），法國多數重大事件都會敲響這口鐘，包括國王加冕典禮、教宗到訪，並宣告兩次世界大戰結束，也曾在2011年紐約世貿中心雙塔遇襲時鳴鐘。

巴黎聖母院小檔案 圖／經濟日報提供
巴黎聖母院小檔案 圖／經濟日報提供
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