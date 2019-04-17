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巴黎聖母院大火 企業響應助重建

2019-04-17 03:08經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

法國重要的歷史文化地標巴黎聖母院15日發生火警，許多重要文物可能付之一炬。法國總統馬克宏16日表示，發起國際募款活動，重建有850年歷史的聖母院。法國兩位大亨精品界、銀行業者都出面響應，宣布將捐款逾3億歐元（3.39億美元），全美各界也發起樂捐活動。

法國重要的歷史文化地標巴黎聖母院15日發生火警，法國總統馬克宏將發起國際募款活動...
法國重要的歷史文化地標巴黎聖母院15日發生火警，法國總統馬克宏將發起國際募款活動。 路透
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彭博資訊報導，開雲集團（Kering）董事長皮諾（Francois-Henri Pinault）及其父親，將透過家族投資公司Artemis捐款1億歐元；法國富豪阿諾特（Bernard Arnault）的家族及其路易威登集團（LVMH）也宣布將捐出2億歐元。

在皮諾與阿諾特兩大家族帶動下，企業界與社會大眾湧現一波捐款潮，如凱捷顧問公司（Capgemini）將提供100萬歐元重建經費，法國巴黎銀行（BNP Paribas）也慷慨解囊。

美國非營利組織法國遺產協會15日設立為重建聖母院的募款網頁。群眾募資平台Go Fund Me也表示，全球已有50多起與聖母院大火有關的活動。 法國可能得花數年時間才能重建聖母院。

聖母院在巴黎時間15日晚間6時20分響起第一起火災警報，6時43分再度響起警報，火舌很快竄上屋頂，摧毀染色玻璃窗及木造屋頂，隨後尖塔倒塌。這場火災動員逾500名消防人員，花了12多個小時才完全撲滅火勢。

聖母院失火原因仍待釐清，有五家業者參與聖母院整修工程，近50名鑑識人員16日上午已開始調查這些廠商的員工，並聽取目擊者證詞。巴黎檢察官海茲表示，初步調查後，沒有跡象顯示聖母院大火是有人刻意縱火，目前傾向為意外事件。

約100名消防人員16日將留在聖母院現場待命。目前鑑識人員人仍未進入現場，原因是可能仍有危險。

聖母院大教堂院長蕭維（Patrick Chauvet）說，包括基督荊棘冠及13世紀法王路易穿過的神聖長袍在內，這兩件無可取代的珍品都被救回。消防局表示，消防人員竭力保護建物後部，因為最具價值的珍品都存放於此」，相關物品都已「得到保護」。

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