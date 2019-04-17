歷經2次浩劫…鐘樓怪人 救回傾頹聖母院

2019-04-17 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北報導



圖為聖母院一九八六年的風貌。 （法新社） 分享 facebook

交大人文社會學院院長、建築研究所教授曾成德說，聖母院是全歐洲最美麗的教堂，寫下「巴黎聖母院」（台灣譯為「鐘樓怪人」）的法國文豪雨果，認為聖母院不僅是建築上的成就，更見證人性榮光。

他說，如今聖母院大火，各界救援，恰好印證雨果所說人類文明中不受動搖的力量、人性榮光。

曾成德說，這座十二世紀中葉開始蓋的教堂，經歷不同君王、花兩百年建成，在法國大革命時曾被暴民衝入摔毀雕像，也曾遭二戰摧殘，但法國一再修復，亨利六世、拿破崙也在此加冕，關鍵在雨果所說人類文明中不受動搖的力量。

「聖母院見證人類最美麗的時刻」，曾成德說，雨果小說花一段篇幅描述聖母院的偉大，強調這建築不是一個人的功勞，而是見證文明中不受動搖的力量；建築最大成就來自整個社會而非個人，不是哪個天才之筆，而是它見證兩百年從革命到光榮時代的變化，「這就是人類的集體遺產」。

曾成德說，雨果看到聖母院是整個社會傾注金錢、創造力的成果。這藝術遺產不只是建築、藝術的文化成就，更是整個人性投射的想像，這也是聖母院最重要價值。

曾成德說，聖母院支撐建築結構往上的飛扶壁（Flying but-tresses），代表人類抗拒地心引力、奮力提升的努力，彩繪玻璃等代表的人類信仰與藝術也很可貴。他說，雨果寫「巴黎聖母院」時，聖母院正傾頹；人們看到雨果寫出聖母院珍貴後，才又搶救。

留法多年的國立台灣美術館館長林志明說，聖母院聚集歷史、宗教、文化意義；聖母院身為歌德時期建築代表之一，屋簷上噴水怪獸、鐘塔建築等都完美成對，彩繪玻璃也極珍貴。

美聯社指出，這次聖母院火災，雖無人命損失，卻讓全法國心痛、全世界關注，這就是文化資產的力量。

大火發生後，法國總統馬克宏立刻停止因應「黃背心示威」的政策演說行程，趕往火場視察，並發起全國募款誓言重建聖母院。不但法國人群起響應，歐洲理事會主席圖斯克也呼籲歐盟會員國全力協助法國，因為聖母院是歐洲文化象徵。

德國總理梅克爾、英國首相梅伊都向法國表達慰問關切，連美國總統川普都隔海推文建議如何搶救。