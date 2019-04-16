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火焚巴黎聖母院 民眾痛哭跪禱：看著愛人逝去

2019-04-16 13:44世界日報 編譯陳韻涵／綜合15日電

「就像眼睜睜看著心愛的人死去」目睹巴黎聖母院化為灰燼 有人痛哭失聲、有人跪下禱告...
「就像眼睜睜看著心愛的人死去」目睹巴黎聖母院化為灰燼 有人痛哭失聲、有人跪下禱告 法新社
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巴黎聖母院(Notre Dame)被大火燒毀的一幕，讓現場和網上目睹的民眾都驚駭無語；在現場周遭湧入許多民眾，有人痛哭失聲、下跪禱告，甚至有人形容，眼睜睜看著巴黎聖母院陷入火海，宛如「看著愛人逝去」。

修繕中的巴黎聖母院當地時間15日下午6點50分發生火警，數百名消防隊員趕赴現場救火，仍難敵烈焰迅速蔓燒木製屋頂並摧毀尖塔；許多目擊者在聖母院附近人行道跪地痛哭，手搭著彼此的肩膀禱告或吟唱詩歌。

一名巴黎居民比奈托利(Thibaud Bintruy)當天下班後，與同事行經附近街道，目睹聖母院陷入火海，「當尖塔倒下的瞬間，人們發出驚呼，而多數人驚嚇地難以言語。」

看著它…幾分鐘內消失一半

他說：「看著如此象徵在眼前消失，感覺很糟；它在那邊許多年，卻在幾分鐘內消失一半；巴黎沒有聖母院，簡直瘋狂。」

中央社報導，在塞納河邊，一名男子低呼「那可是巴黎之心啊」，周圍沒人接話，大家都靜靜看著，面對記者詢問也不願多置一詞。

國歌手南西‧辛納屈(Nancy Sinatra)張貼聖母院尖塔著火的照片，推文寫道：「摯愛的聖母院，尖塔毀了，就像眼睜睜看著愛人逝去。」

英國歌手安妮‧瑪麗亞(Anne Marie)淚眼婆娑地說：「這是巴黎有紀念性的象徵，不同信仰的人們都為此動容和沮喪，少了聖母院的巴黎，不再是巴黎。」

莎曼薩‧席爾瓦(Samantha Silva)泣訴：「許多外國朋友到巴黎，我都推薦去聖母院；我去過許多次，但未來非昔比，這真的是巴黎的象徵。」

都毀了…這棟建築沒希望了

巴黎居民波托拉克(Jacek Poltorak)在距離聖母院兩個街區外的五樓陽台直擊火勢延燒，「整片屋頂都毀了，這棟建築沒有希望了。」

在巴黎念書的21歲美國學生艾許莉‧杭亭頓(Ashley Huntington)說：「一切失控，火勢一發不可收拾。」

另有人哀嘆，無法在聖母願毀於祝融前一睹其莊嚴情景；一名網友推文寫道，「聖母院是全球最美建築之一，我從沒去過，看著它被燒毀讓靈魂支離破碎。」

「就像眼睜睜看著心愛的人死去」目睹巴黎聖母院化為灰燼 有人痛哭失聲、有人跪下禱告...
「就像眼睜睜看著心愛的人死去」目睹巴黎聖母院化為灰燼 有人痛哭失聲、有人跪下禱告。 美聯社
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