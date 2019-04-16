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巴黎911？ YouTube一度誤報遭恐襲 全球同悲

2019-04-16 13:44世界日報 編譯陳韻涵／綜合15日電

巴黎聖母院被縱火YouTube誤報是巴黎的九一一恐襲事件。 路透社
巴黎聖母院被縱火YouTube誤報是巴黎的九一一恐襲事件。 路透社
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法國巴黎知名景點聖母院(Notre Dame Cathedral)當地時間15日傍晚陷入火海，圖片和影片迅速傳遍社群媒體與YouTube，但YouTube的事實查核功能卻一度誤判聖母院大火與九一一恐襲事件有關；正在巴黎的前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)推文說：「今夜在巴黎，我的心與法國人一樣疼，但我知道，聖母院很快會再令我們敬畏。」

巴黎聖母院火警後，全球領袖同表哀痛，各地天主教徒惶恐且難以置信，稱此悲慟和損失超越巴黎，影響全球。

YouTube演算法15日誤判巴黎聖母院大火視頻與美國九一一恐襲的關聯，YouTube發言人表示，「這些橫幅由演算法自動觸發，但系統常誤判，我們已撤除與大火相關直播的橫幅功能。」

聖母院大火災情傳出後，全球各地領袖同聲哀悼；川普總統推文寫道，「天佑法國人！」

前總統歐巴馬推文則寫道，「聖母院是世上瑰寶之一，我們哀悼之時心念法國民眾；當我們目睹歷史消逝，哀悼是本性，但堅強地為明日重建也是天性。」

英國首相梅伊(Theresa May)推文關心法國民眾並感謝救災人員；聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)推文說：「遭火舌吞噬的聖母院是14世紀屹立迄今的世界遺產獨特典範，我心與法國人和政府同在。」

全球天主教徒對巴黎聖母院大火感到驚恐且難以置信，尤其是標誌性尖塔倒塌的畫面。

法國樞機主教歐倍蒂(Michel Aupetit)說：「我收到許多來自巴黎首席拉比的支持訊息，每個人都傳訊來關心並表達感觸；這超越巴黎，回應來自全球；我身後的年輕人展現出信仰與和平訊息的力量。」

巴黎聖母院法國大火
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