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福衛七號裝機飛美 全程溫控防震避亂流

2019-04-15 17:39中央社 桃園15日電

福衛七號今天由華航貨機運往美國邁阿密機場，國家實驗研究院指出，預計美國時間16日凌晨6時抵達甘迺迪太空中心、6月22日發射，升空後將更有效地守護台灣安全。

中華航空公司表示，福爾摩沙衛星七號主體及配件重達15餘噸，分裝為9只大型貨盤以達到嚴密防震效果，華航以波音747-400型貨機載運赴美，這次飛行計畫將避開預報亂流區域，全程溫控攝氏20度，裝卸載時皆使用避震墊避免衛星震動，確保運送過程皆符合任務標準。

福衛七號計畫主持人朱崇惠受訪指出，福衛七號的6枚衛星14日裝在溫控箱裡打包完成後，經大型氣墊車運往桃園機場；15日中午衛星送上華航貨機，並於下午1時啟程飛往美國邁阿密機場，預計6月22日在甘迺迪太空中心進行發射作業。

朱崇惠表示，福衛七號是目前台美合作最大的一個計畫，因為不希望衛星被X光檢查，所以與美方商量後給予通關禮遇，除快速通關，也會有專人到機場直接將衛星護送到發射場。

國家太空中心主任林俊良指出，福衛七號抵達美國的發射場後，首先會進行整體功能測試，再來就是填充衛星燃料，然後為裝載在衛星上的電池充電，以確保衛星進入太空後一切運作正常。

林俊良說，福衛七號的設計是接續福衛三號的系統，但在功能上進行強化，未來升空後除接收GPS（全球定位系統）的衛星訊號，也會接收他國的衛星資料，資料量將是福衛三號的2倍以上，將有效提升災害防救能力。

此外，林俊良表示，福衛七號的設計採用更先進的技術，它的資料傳輸速率較福衛三號高，為確保進入太空後正常運作，所有軟硬體都有兩套，若其中1套失效，另1套系統會立即啟動；另造價更低，也是它的特色之一。

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