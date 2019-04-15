福衛三號生日快樂 最精準溫度計2.0版啟程赴美

2019-04-15 17:13 中央社 台北15日電



福衛七號今天搭乘華航貨機前往美國，預計6月22日發射升空，將接替福衛三號成為太空中最精準溫度計。巧合的是，13年前的今天正好是福衛三號升空的日子。

福爾摩沙衛星七號的6顆衛星昨天從國家太空中心運往華儲打盤，分成3個運送箱暫放溫控庫儲存，今天中午搬運上機，預計於美國東岸時間4月15日深夜抵達邁阿密國際機場，16日清晨運抵發射場。福七團隊的整測、品保人員也將隨行做衛星健檢。

科技部今天在臉書PO文「福衛三號生日快樂」，原來今天不僅是福衛七號啟程赴美的日子，福衛三號在2006年的今天發射升空，未來福七將接替福三，繼續提供氣象觀測資料。

科技部說，福衛三號至今已服役超過13年，6顆衛星目前還有一顆衛星會斷斷續續傳回照片，任務可能隨時會結束。

太空中心主任林俊良說，福衛七號發射升空後3小時，會先經過澳洲達爾文的衛星接收站，到時候接收到衛星訊息，即可判定發射成功；升空後6小時才會經過台灣衛星接收站。

福衛七號是6枚任務衛星構成的星系，相較福衛三號的資料蒐集，由2000點增加至4000點以上，特別加強中低緯度地區的觀測效果，大幅提升颱風、梅雨及劇烈天氣預報的準確度，可說是2.0版的「太空中最精準的溫度計」。

林俊良說，衛星發射升空後，6個月內就可以接收資料，但衛星要均勻分布在軌道上則需花19個月時間，因為衛星升空後要從720公里高空調整到550公里工作軌道，每顆衛星需108天時間，6顆加總需要19個月時間。