福衛七號今搭機赴美 6月22日升空

蔡英文總統（中）與科技部部長陳良基（左二）等人，昨天為即將運送到美國佛州卡納維爾角發射基地的「福衛七號」送行。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

福衛七號今啟程運往美國，科技部昨在國家太空中心舉辦歡送會，與會的蔡總統宣布，福七預計六月廿二日在美國發射，啟用後可望增加我國預測颱風、梅雨與豪大雨的能力。科技部長陳良基說，福七將用於觀測中低緯度氣象，有助台灣災害防救。

日前中研院才與全球連線公布人類史上首張黑洞照片，如今福七也將發射，除引發不少民眾太空熱，也凸顯我國在太空科技上的全球地位。

福七是首顆使用我國自行研發操控系統的衛星，由六顆衛星組成，由國家實驗研究院國家太空中心（ＮＳＰＯ）與美國的國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）共同研發的氣象衛星。福七未來升空後，每天可經過台灣上空六次。

蔡總統表示，福七是拓展台灣科技外交的里程碑。這個衛星星系的研發，來自於台美有史以來最大型的科學研究合作計畫。往後取得的觀測資料，將可分享給其他國家。

福衛七號六個衛星本體，昨天運抵桃園機場華儲公司倉庫區，今搭機運往美國發射基地。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

太空中心說，福七搭載全球衛星導航系統無線電訊號接收器，可接收美國的ＧＰＳ及俄羅斯全球衛星導航系統ＧＮＳＳ訊號，藉由量測無線電掩星訊號，可推導出大氣層壓力、溫度、和濕度等大氣參數，與電離層的電子濃度。

陳良基說，福七包含三個重要科學元件，第一個是導航衛星接收器，第二是離子速度儀，第三是無線電射頻信標，用於觀測中低緯度氣象，希望氣象信號接收量能達到福衛三號的三到四倍，將能讓中低緯度氣象觀測更精準。

福七計畫主持人朱崇惠說，福七最具挑戰的是跨國合作，台灣主要負責整合硬體系統，發射業務由美國負責，硬體設備由英國廠商協力。朱崇惠也是台灣目前衛星計畫中唯一的女性主持人。

福七昨從太空中心啟程，由比一般貨車更平穩耐震的氣墊車運送到桃園機場旁的華儲中心；每兩顆衛星置放一溫度約攝氏廿度的控溫庫中，維持各項元件的穩定性。預計今送往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，台灣時間六月廿二日由獵鷹重型火箭搭載升空。