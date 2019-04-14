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追太空夢追到老婆 衛星夫妻檔回家也談福七

2019-04-14 21:45中央社 台北14日電

福衛七號計畫主持人朱崇惠（右）與福七電力系統和電機整測的負責人葉嘉靖（左）是福七...
福衛七號計畫主持人朱崇惠（右）與福七電力系統和電機整測的負責人葉嘉靖（左）是福七團隊裡唯一的夫妻檔，兩人在美國受訓時期交往、結婚，一路參與衛星計畫至今。 中央社
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隨著福衛七號將在6月升空，台灣將再圓太空夢，主導計畫的主持人朱崇惠與先生葉嘉靖是太空中心的衛星夫妻檔。葉嘉靖並肯定朱崇惠「堅毅不拔、膽大心細」。

福爾摩沙衛星七號的6顆衛星上午從太空中心運送至桃園機場華儲，等待明天班機運往美國，預計於6月22日升空。朱崇惠一路跟隨，確保每個環節都順利進行。

今天在華儲作業現場，朱崇惠不時與團隊成員溝通討論，其中一位就是她的先生葉嘉靖，這次擔任福七電力系統和電機整測的負責人，兩人當年都是赴美受訓的種子學員。

為發展人造衛星，國科會（今改制為科技部）在1994年選派近30名種子人員赴美國TRW（Thompson RamoWooldridge）公司受訓，親身參與衛星發展、設計與整測工作。

朱崇惠是台灣大學大氣科學系學士、賓州州立大學大氣科學碩士，進入太空中心後才真正從事與衛星相關工作。當時一名男性工程師因結婚放棄受訓，由朱崇惠遞補，成為受訓工程師中唯一的女性，也找到了人生同行的良伴。

談到對朱崇惠的第一印象，葉嘉靖表示，「看起來很厲害、很有架式」，但他完全不害怕，展開追求，兩人又都是基督徒，最後在受訓的兩年半內決定結為連理，成為衛星團隊裡唯一的夫妻檔。

在工作或家庭生活都形影不離，連回家後，免不了會討論工作的問題，朱崇惠曾自嘲說，「你看我們的人生多無聊」；葉嘉靖笑說「有時候也會有點煩。」，不過，真遇到意見不合的時候，兩人都非常尊重對方的專業，「碰到要做決定的時候，還是交給做決策的人（指朱崇惠）」

葉嘉靖是成大物理系碩士畢業，從小對太空有憧憬，考進太空中心後赴美受訓，台灣的每一次衛星計畫都沒有缺席。談到這次福七準備赴美，他說「終於完成了」，做了這麼久就是希望看到成果。

對於太太身為計畫主持人，常常接受訪問，曝光度較高，葉嘉靖完全不以為意，他認為，這個位置需要堅毅不拔的個性，計畫本身受到多方監督，由於是台美合作，還要負責對外協調工作，包括與英國衛星製造商處理合約問題，「需要膽大心細」，朱崇惠都符合這些條件。語氣裡聽得出對太太的全力支持。

「福衛七號」由太空中心運送至桃園機場將運往美國佛州卡納維爾角發射基地。 聯合報系...
「福衛七號」由太空中心運送至桃園機場將運往美國佛州卡納維爾角發射基地。 聯合報系記者黃義書／攝影
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