福衛七號15日運美 衛星管家不捨又驕傲

2019-04-14 17:46 中央社 台北14日電



福衛七號今中午從國家太空中心送抵桃園機場旁的華儲公司。每2顆衛星置放一溫度約攝氏20度的控溫庫中，維持各項元件的穩定性。聯合報系記者潘乃欣／攝影 分享 facebook

福衛七號明天運往美國佛羅里達州，訂於6月22日發射。身為衛星管家的整測團隊說，既不捨又驕傲，6顆衛星終於完成所有測試，而且都以很好的成績「畢業」，準備升空。

接替福爾摩沙衛星三號的福七是台美有史以來最大的合作案，福爾摩沙衛星七號團隊整合測試組長陳維鈞今天在福七啟運記者會前受訪表示，6顆衛星就像6胞胎，過去由18位「褓姆」負責，每人照顧3顆衛星，「做熱真空測試時不能停下來，需要24小時輪班」，就像照顧小孩子一樣。

陳維鈞說，衛星管家每天帶著衛星做各種不同的測試，到現在整個學習階段結束，衛星畢業準備要出去執行任務，心情有點不捨又驕傲，因為「他們畢業成績都很好，出去一定是很有用的人。」

福七今天從新竹太空中心先運送至桃園機場旁的華儲公司，將搭乘明天下午1時的華航貨機前往美國，16日抵達佛羅里達州卡那維爾角空軍基地的發射場，準備在6月22日升空，為確保福七安穩運送，6顆衛星分成3個有恆溫控制的運送箱打包。

陳維鈞解釋說，衛星電池的耐受溫度為30度C，運送箱可以控制在20度左右，運送箱最外層的白色隔熱罩，可以確保今天至桃機的2小時的運送途中，溫度變化不會超過5度。

今天3個運送箱由大型氣墊車運送，前後由警車開道、護衛，還有一台備用的氣墊車隨行。陳維鈞說，氣墊車比一般卡車規格再高一些，使用空氣避震，過程非常平穩，加上運送箱的防震功能，雙重防震效果，車速可以提升到每小時80公里。

福七團隊的部分整測人員今晚出發，要先到甘迺迪太空中心迎接衛星。從運送開始到發射作業的準備和倒數，都由整測人員負責，直到衛星發射升空後才由地面操控中心接手。