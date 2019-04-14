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福衛七號赴美6月發射 總統：科技外交重要里程碑

2019-04-14 15:09中央社 台北14日電

福爾摩沙衛星七號明天啟程赴美，總統蔡英文今天出席啟運儀式，肯定福七團隊多年來的努力，福七是拓展台灣科技外交的重要里程碑。

總統上午出席在國家太空中心舉行的福七運送活動，科技部長陳良基、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、民進黨立委柯建銘、國家實驗研究院長王永和及國家太空中心主任林俊良等人出席。

備受矚目的發射日期，直到SpaceX火箭成功發射阿拉伯衛星後才逐漸明朗，發射由美方負責，因此科技部對此相當低調，保密到家。

總統出席致詞時，親自宣布將在6月22日再次發射新的衛星。即將上太空的「福衛七號」，將會肩負起氣象觀測的任務，超越地形或天候的限制，可以掌握到更精準的氣象資料。

總統說，尤其因應台灣的需求，「福衛七號」會特別加強對中低緯度地區的觀測效果。未來我們對颱風路徑預測，以及梅雨、豪大雨等劇烈氣候的預報準確度，都會大幅提升，可以有效守護台灣的環境安全。

總統表示，福七也是拓展台灣科技外交的里程碑。這個衛星星系的研發，來自於台美兩國有史以來最大型的科學研究合作計畫。往後取得的觀測資料，將可以分享給其他國家，貢獻於全人類的福祉。這一切的成果，都是最振奮台灣的好消息。她高度肯定國家太空中心的成就，也要謝謝參與團隊多年來的付出。

總統指出，行政院長蘇貞昌上任後簽署的第一份公文，就是核定第三期的「國家太空科技發展長程計畫」，為期十年投入新台幣251億元。未來要繼續精進太空自主研發技術，走在時代的尖端，把握太空產業鏈的效益。這次福七的系統設計、地面操控規劃和資料處理是在台灣完成，這也是發展太空經濟效益關鍵的一環。

總統與現場來賓共同進行啟動儀式，並觀看衛星卡車啟運。記者會現場也升起6台空照機，象徵衛星升空，祝福福七發射順利。

太空中心這次與廠商合作，製作2000箱限量版的「滿天星」零食，上面寫著「小星星，亮晶晶，福七點亮你眼睛」，象徵未來福七升空，像天上的星星一樣守護台灣。先前福衛五號運往美國時，則是製作「乖乖」零食，希望衛星一路平安。

6顆衛星分為3個貨櫃打包，由大型氣墊車運往桃園機場的華儲，由警車開道，時速維持60公里到80公里間，後面還有一輛備用的氣墊車墊後，以防不時之需。

工作人員小心翼翼將衛星移至華儲內的溫控室，搬運一個貨櫃至少需花30分鐘，加上打盤，全程花了近2小時才完成。太空中心表示，衛星明天上午將搭乘華航貨機飛往美國，預計16日凌晨抵達美國。

太空零食科技部

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