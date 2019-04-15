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提解方…達文西高門檻 醫界喊鬆綁

2019-04-15 00:12聯合報 記者鄧桂芬簡浩正／台北報導

亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍 圖／李奇龍提供
亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍 圖／李奇龍提供
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達文西手臂手術申報疑義引發風波，基隆長庚醫院副院長吳俊德表示，望健保署能慎重考慮，放寬給付條件；亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍表示，達文西手術是腹腔鏡手術的進階版，希望能夠比照現行攝護腺癌根除術差額給付的做法，開放更多適應症。

吳俊德也是長庚達文西微創手術中心團隊醫師，他指出，健保署雖於民國一○六年起同意達文西手術用於根除性攝護腺切除術時，可以腹腔鏡手術申請給付，但也僅此一項。

吳俊德認為，國內與日本相比，給付項目太少，希望健保署慎重考量，借鏡日本經驗，讓開放條件更寬鬆，讓其他科別也受惠。

李奇龍則表示，達文西手術其實是腹腔鏡手術進階版，只是用機器手臂遙控來代替人手進到腹腔做治療，並增加立體影像作用。他認為，當初廠商為了顯示達文西機器手臂的特異性，才把手術標新立異視作一項新型手術看待。廠商這麼做，卻造成台灣在健保給付上出現困難。

李奇龍說，假如今天沒有「達文西手術」這個名稱，而是腹腔鏡手術，再讓病人自付設備耗材的差額，「今天就沒有給不給付的問題了，它就只是腹腔鏡手術的特殊材料。」而且目前也有不少腹腔鏡手術材料，必須由病人自費，也沒有納健保給付。

李奇龍說，醫療器材推陳出新，保險一定跟不上進度，加上達文西設備要價一億元，保養費用也要每年四百萬到七百萬元不等，若要健保給付，保費一定也要調高，進而增加人民負擔。面對達文西申報疑義事件，李奇龍認為，若把健保給付的腹腔鏡手術比喻為牛肉湯麵，民眾若想加入達文西手術這塊「牛肉」，再多付費即可。換句話說，建議以腹腔鏡手術申報，再讓病人給付達文西的耗材差額。

微創手術健保手術

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