捲入達文西手術爭議 遭點名醫院展開調查

2019-04-14 14:33 中央社 台北14日電



健保署今天公布全台多家醫院替患者做自費達文西微創手術，同時又請領健保給付，並點名多家大醫院。遭點名的醫院已紛紛展開調查，違者恐面臨10倍罰款或暫停特約處分。

衛生福利部中央健康保險署日前以大數據分析醫療院所達文西手術申報資料，發現多家大醫院疑向患者收取新台幣18萬至20萬不等的自費手術費用，同時申報健保給付，有疑義件數多達7810件。

健保署公布有疑義件數前5名醫院，以台北醫學大學附設醫院2144件最多，其次依序為中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院及台大醫院，件數均介於400至650件之間。

北醫附醫今天透過新聞稿指出，已收到健保署來函並已回函說明，後續也會配合健保署調查。

中國醫藥大學附設醫院受訪時說，醫院將按正常的流程調查相關內容。

長庚醫院指出，全台長庚體系醫院共有5台達文西手術設備，每年進行達文西手術多達9000件，高居全國之冠，以有疑義件數400至500件來看，比例並不高，但院方仍針對近年病歷展開清查，將列冊後一一解釋清楚。

雙和醫院指出，會針對健保署提出的內容進行說明，強調完全依照健保署公告規則申報健保。

台大醫院發言人王亭貴受訪時表示，「台大醫院不可能做這種事」，將進一步展開調查釐清爭議。