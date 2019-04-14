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達文西手術自費健保兩頭賺 多家大醫院上榜

2019-04-14 11:41中央社 台北14日電

健保署分析大數據發現，有多家醫院替疑似患者做自費達文西手術，又違規申請健保給付，浮報金額恐高達3.55億元，疑義件數前5名中以北醫附醫居冠，林口長庚、台大醫院亦在榜上。

健保台大醫院患者

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