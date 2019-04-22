中美驚驚同漲，收益資產防高檔震盪

2019-04-22 10:30 文／ 安聯投信 提供



經得起油價崩跌、中美貿易戰考驗，短年期高收益債抗震優選

上周美股連續走高，三大指數悉數上漲！標普500指數創下2017年以來最長連漲紀錄，目前距離2018年9月20日觸及的歷史收盤高點2930.75點僅一步之遙，在企業財報揭曉前，投資人屏息以待美中貿易談判的最新進展；至於上證綜合指數也站上3200點，當中美兩大資本市場同漲，法人建議，著眼於資產配置以及強化防禦力，可適度轉進收益型資產。

根據彭博統計，回顧近三年來，以2015年油價崩跌、2018年中美貿易戰引發市場震盪最劇，當時全球公債跌幅皆逾2%，市場主流的收益型資產「全球高收益債」下挫幅度更大；相較之下，短年期高收債展現強大的防禦效果，在2015年油價崩跌僅微跌0.38%，去年更逆勢上漲1.01%，堪稱收益資產的模範生。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶指出，近期美中製造業數據意外強勁，緩解了全球經濟逆風的擔憂，加上美中貿易談判協議在望，提振風險偏好；但投資人記憶猶新的是，2018年中美貿易戰一度劍拔弩張，全球股、債市同步下跌，為2008年金融海嘯以來之最，連全球公債也難逃修正，今年以來，全球股市收復失土，漲勢又快又急，增加投資操作的難度，「現在該如何追漲抗跌」成為投資人心中一大難題。

謝佳伶直言，不少收益型基金需要選對進場時點，但「買在低點、賣在高點」實在可遇不可求，理想的核心收益資產應該值得長期持有，並且帶來穩健的收益，滿足投資人配息的渴求。

以「短年期高收益債券」來說，鎖定的是存續期間1到3年的高收益債券，同時具備「短年期」與「高收益債」兩大特色，謝佳伶認為，此一類型的基金不但較一般的高收益債更有效對抗利率風險、信用風險，與投資級債相比，又有高息優勢，目前在操盤上，以保護優先，精選體質好的低景氣循環公司，譬如保全、汽車租賃、電競遊戲、電信服務等可以通過景氣循環考驗的企業，力求減少違約風險影響，換言之，短年期高收益債券是建構投資組合時，值得長期擁抱的優質收益。

分享 facebook

安聯集團簡介

安聯投信 (Allianz Global Investors)為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自1990年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於1999年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於2015年12月27日正式更名為「安聯投信」。

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司 104台北市中山區復興北路378號5-9樓 客服專線：0800-088-588 ／ 02-8770-9828

安聯投信獨立經營管理| 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金B類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣300元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。