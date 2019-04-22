波動時代選收益，索提諾比率指路

2019-04-22 10:30 文／ 安聯投信 提供



年初以來風險性資產反彈，理論上公債應該會受到賣出、價格走低，但實際上卻是一同上漲，因為聯準會（Fed）態度寬鬆鴿派，使得公債殖利率大幅下滑，10年期公債價格明顯上漲將近7%到8%，這樣的漲幅在美國聯準會Fed升息循環中，顯得相當少見，法人指出，面對可能突如其來的市場震盪，投資人渴求透過收益型資產，在下跌時爭取較佳的超額報酬，並切除極端風險，此時不妨參考「索提諾比率」（Sortino）選擇優勢收益。

一般在市場下跌期間，如果跌幅或波動幅度能比較小，就代表這個資產能提供比較好的超額報酬，也就是索提諾比率，索提諾比率指市場下跌區間，承擔每單位風險所能締造之超額報酬，該比率愈高，代表遭遇利空時更為抗跌，根據統計，與美國高收益債、公債等收益資產相比，短年期高收益債的索提諾比率堪稱收益模範生。

安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝佳伶直言，目前景氣放緩但不至於衰退，且美國是基本面與息收機會能見度較高的市場，投資宜擇「穩」布局；根據過去經驗，若主要央行轉趨寬鬆政策，往往不利於高收益債表現，但今年卻不太一樣。

謝佳伶提醒，投資人應理解，擁有較高配息率或較高期望報酬的債券產品，背後可能代表的也是較高的波動風險，若投資人目標為「穩定息收」，例如4%到5%，除了看利息收入之外，更應該了解基金的下跌風險是相對大或小。

舉例來說，2008或2015年這兩年債市波動較大的年度，以高收益債為例，在2008年便下跌逾30％，2015年也下跌逾10%成，若投資人評估一檔基金，希望本金不要有太大的虧損，可觀察其過去歷史紀錄的下跌風險；對此，索提諾比率是重要的衡量資產下跌風險的指標，謝佳伶認為，以基金來說，通常索提諾比率介於2到3倍會是個不錯的水準。

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