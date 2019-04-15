如何在低利率年代 找到收益新支點

2019-04-15 10:00 文／ 安聯投信 提供



圖／安聯投信 提供 分享 facebook 根據聯合國預估，未來十年內全球65歲的人口將增至38%，台灣2018年正式進入「高齡社會」，預估七年後邁入「超高齡社會」。面對銀色海嘯席捲全球，退休規劃不能等，如何在低利年代找到收益新支點，因應長壽和低利率風險，成為重要投資課題。

安聯美國短年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)謝佳伶表示，全球人口結構出現變化，以目前政府統計的國人平均壽命推估，退休生活可能長達二三十年，想要讓退休生活仍有望維持一定的水平，帶動投資人對於保本型基金、債券型基金、提供穩定現金流的固定收益型基金的需求。

市面上債券商品可依據年期與信評來劃分，若遭遇升息時，一般短年期債券商品雖然較能抵禦利率風險，但由於產品多屬於投資等級，通常收益率偏低，不足以滿足投資人需求。

另一方面，一般高收益債雖然具備高息收益機會，但相對也較容易受到利空事件等信用風險的影響。所以，若能在「短年期」與「高收益債」當中取得平衡，深度發掘兼具低利率敏感度、同時具備較高收益機會的投資標的，並以保護優先，減少受市場起伏影響的商品，反而更易滿足退休規劃的需求。

面對長壽和低利率風險，退休規劃不能等。對於許多人往往把退休規劃和投資理財綁在一起，她則建議，這兩個規劃應該要分開。因為不論年長或年輕，退休都要提前準備，而且這部分資產一定要穩健、保守，不宜承擔過多波動風險，「如何減少波動是關鍵」。

以安聯投信將於4月21日開募的「安聯美國短年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」為例，基金追求兩大目標，首先是以保護優先，希望能降低資產波動風險，尤其是力求減少利率風險與信用風險的影響，再者則是瞄準收益區間，在嚴控波動同時也為投資人尋找收益機會。

安聯美國短年期高收益債券投資團隊也偏好體質好的低景氣循環公司，即淡旺季較不明顯且表現穩健，可望以較低起伏掌握收益機會，滿足國人希望以較低波動掌握較高收益的投資需求。

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安聯投信 (Allianz Global Investors)為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自1990年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於1999年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於2015年12月27日正式更名為「安聯投信」。

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可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。