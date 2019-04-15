美國「短高收」 2策略掌握收益新支點

2019-04-15 10:00 文／ 安聯投信 提供



保護優先＋瞄準收益區間，掌握高收益同時追求高CP值

全球經濟降溫，報酬更加溫和，投資人該如何主動控制風險，增加潛在報酬機會？安聯投信指出，市場對聯準會（Fed）持續放「鴿」似乎過度樂觀，當美國進入升息下半場，投資短債的收益已非常接近長債，卻可以大幅減少天期這個不確定因子，建議投資人可在資產配置中納入「美國短年期高收益債」此一收益來源，強化投資組合的防護力。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）基金經理人謝佳伶分析，此刻欲掌握收益的投資人，宛若坐在翹翹板的一端，面對沉重的三大難題：現在可以進場了嗎？怎麼把波動控制在最小？怎麼獲得可期的收益？而美國短年期高收益債正如同「收益新支點」，毋須選擇進場時間、保護性高、又有不俗的風險報酬，幫助投資人自在擁抱收益。

謝佳伶進一步指出，基金瞄準兩大目標：第一，以「保護」優先，避開利率及信用風險；一般基金投資債券為了高息收，挑選的公司較多是景氣循環企業（例如能源企業），但這類公司波動起伏比較大，事後還要花成本避險；反觀安聯「收益新支點」跳脫傳統思維，不仰賴事後的避險去抵禦波動，而是一開始就聚焦表現穩健、預測性高的「低景氣循環產業」。

而所謂的「低景氣循環產業」，意味著淡旺季都有獲利機會，同時兼具豐沛的現金流，足以因應市場變化，持有這樣的企業債，領息的同時，也減少收益的起伏，像是保全、汽車租賃、電競遊戲、電信服務這一類的產業，堪稱全天候型的穩健企業，也是短年期高收益債鎖定的標的。

不少投資人好奇，「美國短年期高收益債券策略」跟一般的高收債券又有什麼差異？安聯投信產品首席蔡明潔指出，以存續期來說，「短高收」聚焦在1到3年，比一般高收益債更短，當前「短高收」收益率約5%到6%，能夠掌握一般高收益債券約8到9成，但因配置較少的景氣循環產業，成立以來年化波動度只有2.43%，單位風險報酬更勝一籌，堪稱「高CP值」的收益優選。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）將於2019年4月21日開賣，由台北富邦銀行擔任基金保管機構，該基金發行新台幣、美元、人民幣級別，新台幣額度上限為100億元，外幣（美元、人民幣）上限也是100億元，並於特定銷售機構開賣N級別基金。

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安聯投信 (Allianz Global Investors)為安聯集團旗下資產管理核心事業，提供全球客戶多元且完整的投資服務，為全球資產管理業領導品牌。安聯投信自1990年在台成立以來，陸續引進集團旗下德盛全球投資基金、德盛德利系列基金。且為了將國際級專業資產管理技術成功移轉至台灣，特別於1999年成立德盛安聯投信，為國內投資人量身打造最適合的基金產品，以領先市場、掌握趨勢發行的全方位基金商品深獲廣大投資人認同。為了因應全球化時代，「德盛安聯投信」於2015年12月27日正式更名為「安聯投信」。

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