嘉義好玩卡 智慧暢遊好方便

2019-04-12 13:47 文／ 采威國際資訊 提供



還在苦惱周末輕旅行要去哪裡嘛，別猶豫了，快上嘉義市好玩卡挑選喜愛遊程商品，馬上出發去嘉義市旅遊，來一場說走就走的城市行旅，讓旅行好Fun鬆。嘉義好玩卡整合嘉義市特色伴手禮、人氣美食、知名休憩園區、在地交通等，只要於官網或APP線上購買好玩卡套票商品，就能利用智慧載具獲得電子憑證，不只輕鬆便利，還能提前預約門票，一次滿足食、住、遊、購、行，隨時隨地安排行程，讓旅行說走就走。

嘉義市區具有濃厚的歷史軌跡，巷內更藏有古早在地美食，不妨利用假日來趟嘉義美食探索之旅吧。 圖／嘉義市政府 提供 分享 facebook

嘉義市好玩卡共推出15組精選遊程商品，商品特色結合木材工廠體驗商品、海灣旅遊、國際旅客限定商品、國民旅遊卡專區、台灣觀巴與台灣好行大眾運輸旅遊等，透過６大特色，延伸出人文、體驗、史蹟、文化、跨域遊玩５大主題，藉由主題性的搭配，便利民眾快速找到適合的商品，同時還能自由彈性調整行程，讓遊玩體驗全面升級，再也不受限。

嘉義文化創意園區：隱身於嘉義市區的文化創意園區，不定期舉辦文藝展演活動，不僅寓教於樂，更能增添文化內涵。 圖／嘉義市政府 提供 分享 facebook

說到嘉義，大家一定會想到眾所皆知的雞肉飯，但湯城鵝行的鵝肉美食也絕對是不可錯過的知名佳肴之一，全新概念廚房，推出創新食譜，不僅好吃也好拍照，讓你突破對鵝的想像，另外要買伴手禮的話，絕對要試試在地人激推的新台灣餅舖的桃仔尾酥皮餅，多層酥皮搭配甜鹹口味，吃完口齒留香，讓人流連忘返，想要吃好吃滿省荷包，快到官網選購拿優惠，網址： myct.com.tw 。

當然不只有吃，嘉義市富有豐富的人文內涵，不僅有射日塔藝文區、史蹟資料文物區、小火車紀念區等，更有檜意森活村、希諾奇台灣檜木博物館、愛木村休閒觀光工廠、月桃故事觀光工廠，可以體驗多種DIY課程，如製作樹輪手工香皂、輕鬆萬用盒、面膜等，而旅行大家最在意的一定是交通和住宿問題，不管是遠距離的高鐵來回車票，還是當地的短程租車，好玩卡也通通幫旅客設想周到，遊玩了一天好的住宿品質更是必不可少，與兆品酒店合作，只為了讓好玩卡的旅客能更加舒適盡興。

檜意森活村：擁有全台最大日式風格建築，裡面更有許多特色店家可以品嚐餐點、下午茶、看表演和美拍還有眾多精品店，可以逛街尋寶唷。 圖／嘉義市政府 提供 分享 facebook

購買嘉義市好玩卡套票商品，除了能享有優惠的遊程商品內容，同時也能在好玩卡特約店家享有好康優惠，來嘉義市旅遊，選擇嘉義好玩卡，把握現在，玩樂一把罩，好吃好玩還省荷包，同時還附上推薦遊程規劃，讓旅行輕鬆無負擔。有關雲林好玩卡套票商品優惠組合與特約店家皆可上網查詢（ myct.com.tw ）或利用ＡＰＰ（請搜尋ｍｙＣＴ）。