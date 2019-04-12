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司法改革不含律師？兩德統一後 律師轉任的難題

苗栗山城之美，周休二日親子同樂趣

2019-04-12 13:47文／ 采威國際資訊 提供

台灣著名觀光景點常是假日人群聚集處，許多人對於苗栗的景點認知，多只有勝興車站、龍騰斷橋等名勝，但有更多的人文風情卻更值得民眾駐留、細細品味苗栗特有的客家之美，為此苗栗縣政府提供便利的智慧觀光方案，結合在地店家(交通、住宿、伴手禮、美食)及智慧觀光，讓民眾可以更直接感受苗栗之美，除了知名得景點，更多的地方小鎮風情等著民眾去挖掘、漫遊在苗栗山林之間。

舊山線軌道自行車 圖／苗栗縣政府 提供
舊山線軌道自行車 圖／苗栗縣政府 提供
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中台灣好玩卡(苗栗路線)，將改變民眾的旅遊習慣，以線上商品介紹及消費模式，民眾可以事先於網路下單，系統業者將同步發送訂購證明，出遊當日只要出示手機QRcode，省下攜帶票卡及現場排隊購票的麻煩，讓觀光更加的智慧便民化。針對中台灣好玩卡，在地業者也全力支持提供超下殺的商品優惠價，如：尚順育樂世界雙人全館遊玩卷+飛行劇院原價2,400元，優惠價1,300元( https://reurl.cc/NYMRq )、西湖綠悠遊加舊山線鐵道自行車雙人套票原價2,500元，優惠價1,650元(https://reurl.cc/qGRND)，眾多商品優惠可於中台灣好玩卡(https://www.ct-pass.com/)及myCT平台(https://myct.com.tw/)購買。

桐花美景 圖／苗栗縣政府 提供
桐花美景 圖／苗栗縣政府 提供
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近日最夯的春遊專案，民眾於平日至當地旅遊住宿可享有500元以上優惠補助，苗栗縣府也同步加碼眾多好康，讓旅遊的荷包更有感。民眾於108 年 4 月1日至6月30日止，每月前1,000 名苗栗住宿並完成登錄旅客，送以下優惠好禮：

(1) 4月送 1,000 份好玩卡產品

(2) 5月份送 1,000 張 RailBike 搭乘票劵

(3) 6月份送 1,000 份本縣文創商品

2. 出示春遊苗栗住宿證明(收據或發票等)至特約商店可再享有各項超值優惠活動。

苗栗縣吉祥物「貓裏喵」石虎 圖／苗栗縣政府 提供
苗栗縣吉祥物「貓裏喵」石虎 圖／苗栗縣政府 提供
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苗栗特有的山城風光，每個小鎮各有千秋之美，運用智慧觀光結合交通、住宿、景點，深入南庄、銅鑼、三義等不同小鎮，感受人文、體驗文化、共享節慶，讓旅客可以深度旅遊、體驗山城之美，兩日假日輕旅行的首選。

另外台灣好玩卡更是結合公益團體舉辦募捐發票抽獎活動，即日起到台灣好玩卡苗栗、彰化、雲林、嘉義合作店家消費，再至指定店家捐出發票（或郵寄myCT客服）並上網登記，就有機會抽中香港來回雙人機票，或小米手環等精緻好禮，想知道更多活動詳情，快上https://reurl.cc/2jGRn，馬上抽機票！

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