2019澎湖國際海上花火節 一卡在手 澎湖悠遊

2019-04-12 13:47 文／ 采威國際資訊 提供



食、宿、遊、購、行 旅遊全攻略

2019國際海上花火節即將在4月18日至6月27日於澎湖華麗登場，還在煩惱在哪個網站訂購旅程嗎？還在不同網站比價找便宜嗎？還在找美食地圖和必買伴手禮嗎？「澎湖好玩卡」一卡解決你的煩惱，透過電子票卡的設計，讓你輕鬆享住宿、享交通、享美食、享景點、享優惠，台灣好玩卡讓你一秒變成澎湖好玩咖。

澎湖縣政府配合交通部觀光局推動之「台灣好玩卡」推廣計畫，發展國內外自由行觀光旅遊市場及推動澎湖縣智慧旅遊，將電子票證做為載具，整合澎湖特色景點及觀光資源，並結合食．宿．遊．購．行等旅遊服務，發行「限時限地」交通和景點專屬優惠的電子票證，另透過電子票證，提升自由行旅客遊台便利性，實踐一卡到底遊澎湖，並串連高雄之台灣好玩卡，提供旅客悠活慢遊的深度觀光行程。

花火節全攻略

單日攻略-從嘉義出發至澎湖陸海交通單日行，「澎湖好玩卡」套票內含嘉義澎湖往返船票及悠遊澎湖203縣道觀光北環巴士，從嘉義布袋搭船90分鐘輕鬆往返，乘著海風，伴著暖陽，離開繁華塵囂，帶著自由奔放的心去澎湖，到達後有舒適的旅遊專車接送，沿途還有名勝導覽解說，途經小門鯨魚洞，原本

是一處玄武岩，經過經年累月的海蝕作用，形成了如鯨魚頭部的形態，讓你讚嘆大自然的奧妙與魅力；當然想暸解澎湖人文歷史一定就要來篤行十村，這裡是潘安邦、張雨生故鄉，想知道外婆澎湖灣背後的故事嗎？想聽海島男兒為何而高歌嗎？還有很多特色景點一起來探索吧!

小門鯨魚洞：位於西嶼鄉北端的小門嶼上，島上遍佈各式各樣的玄武岩，黑色岩石間有海蝕形成的大岩洞形成如鯨魚般的自然景觀 圖／澎湖縣政府 提供 分享 facebook

篤行十村：全台灣最古老的眷村，日式時期木造老屋，經翻修後改建為文創園區，邀請在地藝術家進駐後，佈置各式各樣的裝置藝術，每個角落都成為拍照、打卡的位好風情 圖／澎湖縣政府 提供 分享 facebook

雙日攻略-想要慢遊澎湖嗎？讓自己放個假，給自己放輕鬆；套票內含車站接駁至布袋港專車，尊榮般禮遇搭船往返於海洋公路之間，到達後賞自己海島慢遊行，想去就去，走哪吃哪，沒有拘束、沒有極限；晚間下塌澎湖日立飯店，離觀音亭與澎湖公車總站最近的飯店，不管是到觀音亭商圈、中正路商圈、中央街商圈..等都非常的方便，別忘了!晚上要去欣賞美麗的花火節，享美食也讓你享人生，慢遊樂活的最佳選擇。

加碼攻略-一天玩的不夠盡興，兩天玩到意猶未盡嗎？不用怕「澎湖好玩卡」都幫你想到了，北環．吉貝 陸海逍遙一日遊套票內含【澎湖好行】媽宮北環線途經通樑古榕位於澎湖縣的白沙鄉通樑村，佇立於當地的保安宮前方已經有三百多年之久也是澎湖本島上唯一如此高齡的榕樹。儘管高齡三百多年卻仍屹立不搖，松樹枝葉茂密，枝枒向四方交織擴展，形成了非常大的天然遮陽休憩之處，見證澎湖三百年人事，富有歷史文化的意義及著名景點跨海大橋，跨海大橋銜接白沙鄉與西嶼，全長約2494公尺，於民國59年完工通車，曾經是東亞第一大的跨海陸橋，因此澎湖跨海大橋是非常重要的建設，還有很多特色景點就等你來玩喔；賞玩了名勝，不跟親近大海就太可惜了，含赤崁吉貝島船票和水上摩托車搭乘卷，陽光、大海讓你停不下來，玩到瘋。

通梁古榕：位於通梁村保安宮前超過300年的老榕樹，是在地最大的神木群，約95根氣根的老榕，形成綠蔭覆蓋整個的廣場，很難以相信全是來自於同一棵樹的枝幹 圖／澎湖縣政府 提供 分享 facebook