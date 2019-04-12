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雲林好玩卡深度之旅，帶您遊盡山海風光

2019-04-12 13:47文／ 采威國際資訊 提供

台灣好玩卡，好玩無極限，一卡就能深入遊雲林，不僅合作店家大方祭出各式優惠好禮，更有多樣化的交通住宿行程供選擇，以智慧行動載具，整合食、宿、遊、購、行的旅遊優惠，推薦各地行程景點建議，讓旅客們智慧旅遊。各路線搭配食、住、遊、購、行等電子票券，讓旅行路途上，能使用電子票證載具，除了環保愛地球，同時使遊玩更便利，就從這裡開始省時省力，豐富每一趟旅程。

雲林綠色隧道：古坑綠色隧道全長兩公里，全段大樹綠蔭環蓋整條路段，形成美麗的綠色隧...
雲林綠色隧道：古坑綠色隧道全長兩公里，全段大樹綠蔭環蓋整條路段，形成美麗的綠色隧道，適合假日親子出遊的避暑勝地。 圖／雲林縣政府 提供
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為了推廣國內自由行觀光與推動便利旅遊，由交通部觀光局「台灣好玩卡」專案，雲林縣政府配合發行之中台灣好玩卡，今年度推出了可以上山下海、隨意遊玩，並展現在地特色，提供深度遊程的「雲林好玩卡」，以預先票券訂購結合旅遊遊程推薦，統整交通、住宿、美食、景點、伴手禮，讓遊客旅遊更便利。

馬蹄蛤乘膠筏：口湖馬蹄蛤主題館，規劃出不同的體驗內容，，可以乘坐膠筏漫遊漁塭，微...
馬蹄蛤乘膠筏：口湖馬蹄蛤主題館，規劃出不同的體驗內容，，可以乘坐膠筏漫遊漁塭，微風徐來悠閒愜意，感受漁村生活的氛圍。 圖／雲林縣政府 提供
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配合本次計畫，雲林縣政府總共推出了19組雲林縣主題旅遊產品，上至古坑，下至口湖，商品特色包含咖啡手沖體驗課程、劍湖山主題樂園優惠票券、海灣旅遊、國民旅遊卡專區，交通則是與在地租車業者配合，也結合優質住宿店家，讓旅客可以依照各種不同的需求，進行選擇購買最合適的遊程商品，想知道更多詳細遊程資訊，可上網查詢與訂購，網址：myct.com.tw

除此之外，雲林好玩卡還包含了特約店家優惠專案，凡是購買了套票商品，還可以獲得好玩卡特約店家優惠電子憑證，民眾持憑證至店家消費可享專屬優惠，像是君容軒手工皂、虎尾驛、金鵬巾緻親子館、偶的家工坊、莿桐花咖啡館等皆可享８至9折優惠，而致生機廚房、TGC台灣咖啡莊園、好蝦冏男社等更可以獲得精美贈品，目前參與店家仍在持續增加中，配合店家及詳細優惠內容請上網查詢，只要民眾於網站線上購買好玩卡套票商品即可取得該憑證，套票商品搭配APP使用，更能協助和滿足旅客們的需求，同時還附上推薦遊程規劃，讓旅行輕鬆無負擔。有關雲林好玩卡套票商品優惠組合與特約店家皆可上網查詢（myct.com.tw）或利用ＡＰＰ（請搜尋ｍｙＣＴ）。

櫻花原來可以這麼近，位在雲林古坑有多處賞櫻秘境，再也不用出國，也能感受到櫻花季的...
櫻花原來可以這麼近，位在雲林古坑有多處賞櫻秘境，再也不用出國，也能感受到櫻花季的風情 圖／雲林縣政府 提供
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另外台灣好玩卡更是結合公益團體舉辦募捐發票抽獎活動，即日起到台灣好玩卡苗栗、彰化、雲林、嘉義合作店家消費，再至指定店家捐出發票（或郵寄myCT客服）並上網登記，就有機會抽中香港來回雙人機票，或小米手環等精緻好禮，想知道更多活動詳情，快上https://reurl.cc/2jGRn，馬上抽機票！

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