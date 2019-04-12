親子假日何處去?探索彰化知性體驗之旅

2019-04-12 13:47 文／ 采威國際資訊 提供



智慧觀光已是未來旅遊支付趨勢，交通部觀光局近年推廣台灣好玩卡，提供民眾有更加多元的旅遊購買資訊，彰化縣政府也推出中台灣好玩卡(彰化路線)，結合在地業者及觀光景點，邀請民眾暢遊彰化，體驗彰化特有的美食及在地文化。

彰化大佛 圖／彰化縣政府 提供 分享 facebook

彰化擁有豐厚的歷史人文情懷，如知名八卦山大佛、鹿港小鎮，同時也有讓人懷念滋味的肉圓美食。但近年來觀光工廠也逐漸是親子假日旅遊的熱門首選；許多家長為讓小朋友能有充實且不一樣的假日，希望小朋友可以遠離3C產品，打造共同親子回憶，彰化便具備有多家的工廠轉型成功為觀光工廠的知名景點，家長可以帶上小朋友體驗DIY活動，如：中興穀堡稻米博物館、樂活觀光襪廠、台灣優格餅乾學院、卷木森活館等都是近年熱門景點之一。

彰化肉圓 圖／彰化縣政府 提供 分享 facebook

中台灣好玩卡(彰化路線)，為使民眾在旅遊上更加便利，集結在地業者商品於中台灣好玩卡平台販售，以套票方式提供多元的選擇商品，在地業者也全力支持提供多款超優惠商品，如:【台灣優格餅乾學院】魔法探險背包體驗原價500元，好玩卡優惠價420元，【卷木森活館】雙人豪華套票原價1,300元，好玩卡優惠價999元，內含門票、DIY體驗及下午茶，讓父母可以更加愜意樂遊彰化，小朋友也能透過體驗嘗試更多的新摸索。(商品更多詳請可上中台灣好玩卡 https://www.ct-pass.com/ 或myCT平台 https://myct.com.tw/ 購買)

彰化扇形車庫 圖／彰化縣政府 提供 分享 facebook

近日最夯的春遊專案，民眾於平日至當地旅遊住宿可享有500元以上優惠補助外，彰化縣府也同步加碼眾多好康，讓旅遊的荷包更有感。民眾於108 年 4 月1日至6 30日止，春遊半線住一晚，百萬好禮加碼送

1. 第一波加碼禮：4月起入住自由行專案，由旅宿業者登錄系統即可參加每月一次的抽獎活動（總價值百萬好禮，活動內容及獎項由縣府另行公布)

2. 第二波加碼禮：5月起入住自由行專案，每房贈半線特色迎賓禮一份，送完為止。