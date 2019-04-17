郁慕明：不管是統是獨 言論都應保障

新黨主席郁慕明反問執政黨，若主張台獨是必須保障的言論自由，認為可接受一國兩制就不算言論自由，這豈不是笑話？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡總統在國家安全會議指示，對於主張「習五點」、「一國兩制台灣方案」的大陸人士，將予拒絕入境。新黨主席郁慕明昨表示，中華民國是言論自由的國家，民眾對於兩岸問題提出看法，不管是統或獨，都應予以保障。

曾發表「武統論」的大陸學者李毅遭驅逐出境，郁慕明表示，民進黨可先和李毅聯繫傳話，現在又是另套說法，他對個案不願多所評論，但他也要反問執政黨，如果說主張台灣獨立是必須保障的言論自由；認為可以接受一國兩制就不算是言論自由，這豈不是笑話？

郁慕明也說，總統召開國安會議，討論國家安全議題，這樣很好。不過他覺得國安會更該去研究一下，到底是誰在毀棄中華民國的主權？現在執政當局的所作所為，符不符合中華民國憲法？

國民黨副發言人黃心華表示，蔡總統不准曾經分析武統論的學者來台，但卻對於該學者到民進黨內進行會談一事裝聾作啞，這中間的雙重標準，令人無法苟同。此外，當前主張台獨的民意絕非多數但卻可以大辣辣的上街遊行甚至建構「武裝部隊」，反觀主張統一的民眾卻無法享有公平的表達意見的權利，這是民主自由及言論的倒退，也違反了蔡總統自己在就職演說中的承諾。

黃心華表示，國民黨不認同蔡總統為了拉抬自己聲勢而刻意在兩岸間挑起矛盾，也呼籲蔡總統對於共軍在台灣四周的活動不能只是用一句毫無定義的「強勢驅離」帶過，為總統和三軍統帥，應該維護憲法和民主自由，才不辜負國民的期待。