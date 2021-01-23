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富邦盃／龜山邱澤不演戲愛棒球 秘密特訓打擊發揮

中央社 / 台北23日電
2021年第7屆富邦盃台灣12強少棒大賽23日進行4強戰，桃園龜山國小球員邱澤打擊發揮，單場2安4打點，助隊奪勝將爭冠；邱澤說，今年比賽前教練團有「秘密特訓」，也成功在比賽中收到成效。 （中華民國棒球協會提供）中央社
2021年第7屆富邦盃台灣12強少棒大賽23日進行4強戰，桃園龜山國小球員邱澤打擊發揮，單場2安4打點，助隊奪勝將爭冠；邱澤說，今年比賽前教練團有「秘密特訓」，也成功在比賽中收到成效。 （中華民國棒球協會提供）中央社

富邦盃少棒賽4強賽龜山國小邱澤打擊發揮，今天單場2安4打點，幫助球隊以17比3、5局擊敗中平；邱澤透露此次賽前教練團「秘密特訓」，讓打擊時腰不會開掉，收到成效。

2021年富邦盃台灣12強少棒大賽4強賽今天在青年公園棒球場舉行，桃園2支少棒強隊龜山與中平交手，龜山團隊敲出18支安打，打線串聯、順利拿下勝利，晉級冠軍戰，明天將與台北市東園國小爭冠。

邱澤今天先發打第5棒、守三壘，首局敲出二壘打、4局再敲二壘打，單場2安都是長打，貢獻4分打點，但守備上有瑕疵，有2顆高飛球沒有接到。

龜山總教練李政達表示，邱澤此次盃賽打擊手感維持的不錯，但守備上還有很大的加強空間，回去教練團會幫他特訓守備。邱澤一直是打擊不錯的球員，守備位置是投手、三壘手，曾拿過2次打擊獎、1次投手獎。

邱澤表示，過去沒有發生單場漏2顆球的狀況，今天也不知道為什麼會出狀況，富邦盃賽前教練團幫忙調整、有「秘密特訓」的方式，可以讓打者在打擊時腰不要開掉。

邱澤透露，過去對中平先發投手李聖哲打得不好，上次交手被三振，今天是第一次從他手中敲出安打，教練團有提醒抓直球打；過去打擊、投手獎項都拿過，他也希望可以挑戰開轟，欣賞中職中信兄弟王威晨。

邱澤與演員邱澤同名同姓，他笑說小時後去看醫生時，醫生都會開玩笑說：「演戲的那個邱澤來了」，但他沒有看過邱澤演戲，也不喜歡演戲、還是喜歡打棒球。

富邦盃少棒 棒協

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